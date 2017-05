На торгах в США будет выставлен личный самолет Элвиса Пресли

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Личный самолет "короля рок-н-ролла" Элвиса Пресли (1935-1977) будет на этой неделе выставлен на аукцион в США. Об этом сообщается на сайте аукционного дома GWS Auctions.

На торгах будет выставлен принадлежавший музыканту и его отцу Вернону Пресли самолет Lockheed Jetstar 1962 года выпуска. Более 35 лет он находился в частном владении, его стоимость оценивается в сумму от 2 млн до 3,5 млн долларов.

Дизайн воздушного судна был разработан специально для музыканта: его салон имеет деревянную отделку, красные бархатные кресла и мягкий ковер. Самолет сохранил свой первоначальный вид, однако лишен двигателей. Как отмечает аукционный дом, будущий покупатель данного лота сможет использовать приобретение как выставочный объект и таким образом получить многомиллионную прибыль.

Аукцион, на котором будет предложен самолет, пройдет 27 мая.

Элвис Пресли - американский певец и актер. Среди наиболее известных композиций музыканта - песни Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock, Hound Dog, All Shook Up и другие. В 1986 г. Пресли стал одним из первых исполнителей, включенных в "Зал славы рок-н-ролла" (Rock and Roll Hall of Fame). Музыкант является лауреатом трех состязательных премий "Грэмми" (1967 г., 1972 г., 1974 г.) и специальной награды "Грэмми" за жизненные достижения (1971 г.).