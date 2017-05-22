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Число сирот в России сократилось за пять лет в два раза

Общество
22 мая, 22:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Доля сирот, которые находятся на воспитании в семьях, увеличилась с 75 до 87%

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Число сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за последние пять лет сократилось в России более чем в два раза, до 55,6 тыс. человек, следует из данных, опубликованных по итогам заседания совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"В России достигнуты серьезные успехи в сфере передачи на семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Их численность за последние пять лет сократилась более чем в два раза - со 127 тыс. до 55,6 тыс. При этом доля сирот, которые находятся на воспитании в семьях, увеличилась с 75 до 87%", - говорится в сообщении официальном сайте правительства.

В рамках заседания обсуждались вопросы защиты интересов детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По мнению участников заседания, приоритетом в этой работе должно быть сохранение ребенка в семье. "С учетом данного подхода будут подготовлены предложения по совершенствованию работы органов опеки и семейного законодательства", - отмечено в сообщении.

На заседании также поднимался вопрос о проблемах освещения в СМИ деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций и их проектов.

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