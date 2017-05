В Нью-Йорке вручены Пулитцеровские премии

НЬЮ-ЙОРК, 22 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Церемония награждения лауреатов Пулитцеровской премии в области журналистики, литературы и музыки прошла в понедельник в Колумбийском университете (Columbia University) в Нью-Йорке. Как заявил на церемонии руководитель оргкомитета премии Майкл Прайд, эта награда "служит напоминанием о том, какой силой и каким влиянием обладает слово", а журналист газеты The Washington Post Юджин Робинсон, сменяющий в нынешнем году Прайда на этом посту, подчеркнул, что "журналистика играет жизненно важную роль в обществе".

Премия за серию статей о Владимире Путине

Пулитцеровская премия в области международной журналистики вручена журналистам газеты The New York Times за публикации о президенте России Владимире Путине. "Приз за международную журналистику присуждается сотрудникам газеты The New York Times за определяющие текущую повестку дня материалы, касающиеся усилий Владимира Путина по распространению российского влияния за рубежом", - указывается в заявлении университета о присуждении премии.

Как отметил ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Майкл Прайд, "решение выдвинуть сотрудников The New York Times на Пулицеровскую премию по международной журналистике было принято в связи с тем, что их материалы о Владимире Путине заняли первые места в списке важных новостей последнего времени". "Эта тема была самой важной, и поэтому мы уделили ей особое внимание", - добавил он.

Премией "За службу обществу" отмечены газета The New York Daily News и издании ProPublica за освещение нарушений, допускаемых полицией при выселении сотен людей из жилья. В основном это касается бедных представителей национальных меньшинств. Лауреату премии в этой номинации вручается золотая медаль.

В нынешнем году премии присуждены в 21 номинации, в том числе за работы в различных жанрах новостной журналистики, за карикатуры, за новостную и художественную фотографии, а также за художественные произведения, работы по истории США, поэтические сборники, драматические и музыкальные произведения.

Премии - 100 лет

Премию учредил американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911). В 1904 году он составил завещание, согласно которому пожертвовал $2 млн Колумбийскому университету.

Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, а четверть суммы - для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности. Вскоре после смерти Пулитцера была создана Школа журналистики при Колумбийском университете.

Первое вручение Пулитцеровской премии в четырех номинациях - репортаж, редакционная статья, книга по истории США и биографическое произведение - состоялось 4 июня 1917 года. Тогда премию "За репортаж" тогда получил журналист Герберт Байярд Своуп за книгу "В германской империи" (Inside The German Empire), а журналист Фрэнк Саймонд из газеты The Bell Ringer стал лауреатом премии за лучшую редакционную статью. В 1957 году за биографическую книгу "Образцы смелости" ("Profiles in Courage") Пулитцеровской премии был удостоен Джон Фитцджеральд Кеннеди, в январе 1961 года ставший 35-м президентом США.

Эти и другие знаменательные вехи в столетней истории премии были отражены в фильме, показанном в понедельник на торжественной церемонии в Колумбийском университете, на которой присутствовал прямой потомок учредителя премии - Майкл Пулитцер-младший.