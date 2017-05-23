Совфед может обсудить введение запрета на вовлечение детей в протестные акции

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает введения законодательного запрета на вовлечение детей в протестные акции. Об этом она сообщила в интервью газете "Известия".
"Не исключаю, что мы будем обсуждать это в рамках палаты. Все-таки несовершеннолетние далеко не всегда могут принимать по-настоящему взвешенные решения. Поэтому, может быть, следует законодательно установить запрет вовлечения детей в подобного рода массовые акции", - сказала Матвиенко. По ее словам, участие детей в подобных мероприятиях вызывает тревогу. "Полагаю, такая практика должна законодательно пресекаться", - отметила спикер.
Она выразила убеждение в том, что дети и подростки не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные. "Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить", - отметила Матвиенко.
По ее словам, современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей, и это стало повседневной практикой. "Но когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность. Это нечестно, это цинично, это попрание нравственных и гражданских норм", - подчеркнула спикер.
По мнению Матвиенко, многие протестные акции - это "результат того, что у нас еще недостаточно налажен диалог власти и общества". "Его эффективность порой оставляет желать лучшего. Понимаете, есть у нас, особенно в некоторых регионах, и "царьки", и "баре", которые свысока посматривают на граждан. Это недопустимо", - подчеркнула председатель Совфеда.