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В Сеуле открылось представительство Санкт-Петербургского университета

Общество
23 мая, 10:45 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

В ближайшее время вуз намерен открыть представительства в Китае, Франции и США

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СЕУЛ, 23 мая. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Церемония открытия представительства Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) состоялась в Университете иностранных языков Хангук в столице Республики Корея.

Соответствующее соглашение подписали ректор СПбГУ Николай Кропачёв и его корейский коллега Ким Ин Чхоль.

"Мы очень горды тем, что старейший в России классический университет Санкт-Петербурга принял решение открыть свое представительство именно в нашем университете. Мы тщательно изучим возможность открытия представительства университета Хангук в СПбГУ", - заявил на церемонии Ким Ин Чхоль. Он выразил уверенность, что этот шаг поможет активизировать академические связи между двумя странами.

"Открытие представительства нашего университета в Сеуле является закономерным продолжением динамично развивающихся академических связей СПбГУ с научно-образовательными учреждениями Республики Корея", - заметил, выступая с ответным словом, ректор российского вуза. Он также сообщил, что в ближайшее время СПбГУ намерен открыть представительства в Китае, Франции и США.

Ректор рассказал, что представительство СПбГУ будет заниматься координацией сотрудничества со всеми корейскими университетами-партнерами, организацией образовательных программ, оказывать содействие в организации совместных научно-исследовательских проектов, проведении научных конференций.

Кроме того, в функции представительства войдет продвижение русского языка, истории и культуры в Корее, проведение видеомостов для студентов, организация лекций российских деятелей культуры, образования и науки. Центр также будет информировать корейскую аудиторию о перспективных научных исследованиях и культурных мероприятиях в СПбГУ, отметил Кропачёв.

Посол России Александр Тимонин выразил уверенность, что представительство СПбГУ будет способствовать как развитию корееведения в России, так и активизации российских исследований в Корее. Представительство будет размещаться в помещении, предоставленном Институту российских исследований. На первых порах в нем будут работать около пяти сотрудников.

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