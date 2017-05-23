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Роспотребнадзор открыл горячие линии во вопросам отдыха и качества детских товаров

Общество
23 мая, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Специалисты в регионах будут отвечать на вопросы граждан до 5 июня

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор открыл Всероссийскую горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и детского отдыха, до 5 июня специалисты в регионах будут отвечать на вопросы граждан. Об этом говорится в пресс-релизе службы.

"В каждом субъекте Российской Федерации с 22 мая по 5 июня специалисты Роспотребнадзора проконсультируют граждан при приобретении детских товаров, обуви, игрушек и одежды, расскажут, на что обратить внимание в лагере, где будет отдыхать ребенок, какие существуют санитарно-эпидемиологические требования к организациям детского отдыха", - говорится в сообщении.

Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах Управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ.

По данным ведомства, в летнюю оздоровительную кампанию 2017 года в 44 тысячах организаций отдохнут более 5 млн детей. Роспотребнадзор контролирует выполнение предписаний и реализации мероприятий, направленных на укрепление материально-технического состояния детских оздоровительных учреждений, обеспечение их готовности к работе и приему детей.

"К числу приоритетных мероприятий относятся проведение ремонтных работ в оздоровительных организациях; улучшение функционирования систем водоснабжения, отопления, совершенствование материально-технической базы пищеблоков и своевременность заключения договоров на поставку пищевых продуктов в оздоровительные организации", - говорится в сообщении.

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