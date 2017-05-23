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Среди пострадавших в Манчестере, по предварительным данным, нет россиян

Общество
23 мая, 12:39 дата обновления: 23 мая, 13:16 UTC+3

Посольство призвало граждан России "проявлять осторожность, избегать массовых скоплений людей" и не появляться в зоне расположения стадиона "Манчестер-арена"

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ЛОНДОН, 23 мая. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Граждан России среди пострадавших в результате взрыва в Манчестере нет, согласно предварительным данным британской полиции. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства РФ в Лондоне.

"По предварительным данным, полученным посольством от британских правоохранительных органов, среди пострадавших россиян нет. Остаемся на связи с властями. Телефон горячей линии посольства России для граждан: + 44 (0) 7768 566 868", - отмечается в заявлении.

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Дипломатическое представительство призвало граждан России и соотечественников "проявлять осторожность, избегать массовых скоплений людей" и не появляться в зоне расположения стадиона "Манчестер-арена". В заявлении посольства говорится, что район этого стадиона оцеплен и что представители британских правоохранительных органов призывают людей избегать появления в районе происшествия.

Как ранее сообщил ТАСС официальный представитель российского дипломатического представительства в Лондоне, "российские граждане не обращались в посольство РФ в связи со взрывом на "Манчестер-арене". По словам дипломата, посольство РФ "находится в постоянном контакте с полицией графства Большой Манчестер и полицией Лондона по вопросам, связанным с терактом".

В пресс-службе Ростуризма ТАСС сообщили, что в Великобритании сейчас находится порядка 7 тыс. путешественников из России, однако в основном они находятся в Лондоне, а не в Манчестере, где произошел теракт.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел вечером в понедельник, 22 мая, сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения. 

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