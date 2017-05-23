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Второе чтение законопроекта о реновации в Москве может пройти в Госдуме 9 июня

Общество
23 мая, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В этом же день в Госдуме пройдут большие парламентские слушания, где детально будут обсуждаться поправки к редакции второго чтения законопроекта

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Второе чтение законопроекта о реновации жилого фонда в Москве может пройти в Госдуме 9 июня. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Иван Мельников.

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"Предварительно договорились, что второе чтение этого законопроекта (о реновации) будет проводиться 9 июня", - сказал Мельников.

Он также сообщил, что было принято решение о проведении 6 июня в Госдуме больших парламентских слушаний, где детально будут обсуждаться поправки к редакции второго чтения проекта закона о сносе пятиэтажек в Москве.

"Слушания по реновации жилья в Москве будут проведены 6 июня в 14.00 в Большом зале (Госдумы). Вы знаете о том, что внесен согласованный пакет поправок (ко второму чтению). Сегодня Володин (спикер нижней палаты Вячеслав Володин) обратил внимание на то, что этот пакет поправок должен быть известен и представителям СМИ, и жителям Москвы, потому что он действительно принципиальным образом вносит изменения в тот законопроект, который обсужден и принят в первом чтении. И мы предположительно договорились о том, что второе чтение законопроекта будет проводиться 9 июня", - сказал Мельников.

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн квадратных метров.

Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. 

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