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Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей

Общество
23 мая, 18:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В конце мероприятия спонсоры отметили, что готовы в дальнейшем участвовать в благоустройстве учебного заведения

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Дети с нарушениями слуха, которые учатся в структурном подразделении гимназии № 1529 имени Грибоедова, подготовили мини-представление для предпринимателей, которые пожертвовали деньги на ремонт школы, передает корреспондент ТАСС.

Здание школы, которое расположено на Пречистенской набережной в Москве, имеет многовековую традицию. В 1928 году здесь размещался женский пансион, но уже в 1929 году оно было передано для школы-интерната.

Раньше здесь учились дети со всего Советского Союза, сейчас же в основном жители Москвы и ближайшего Подмосковья. На сегодняшний день в школе обучаются 75 учеников с особенностями здоровья, 20 из них круглосуточно здесь проживают.

Долг каждого бизнесмена

Как рассказал председатель попечительского совета благотворительного фонда "Протек" Вадим Якунин, идея помочь школе возникла во время общения с директором гимназии Мариной Соловьевой. До недавнего времени в школе были старые деревянные окна, их требовалось заменить. К тому моменту нашлись спонсоры в лице сети аптек "Самсон-Фарма" и "Неофарма".

Владелец аптечной сети "Самсон-Фарма" Самсон Согоян на встрече с коллективом школы отметил, что помогать нуждающимся людям - это моральной долг каждого бизнесмена. Тем более, помогать школе, где учатся дети-инвалиды. Генеральный директор аптечной сети "Неофарм" Евгений Нифантьев поделился своими чувствами от общения с учениками.

"Насколько они хорошие, добрые, открытые, видно, что слова им даются нелегко, но они стараются", - сказал он.

Концерт с сурдопереводом

После официальных поздравлений состоялось представление для гостей школы. Педагоги исполнили песни "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались" и " Мы желаем счастья вам", а их воспитанники в это время провели сурдоперевод произведений.

Ученики начальной школы рассказали стихотворения и исполнили танец "Неразлучные друзья".

В конце мероприятия спонсоры отметили, что готовы в дальнейшем участвовать в благоустройстве учебного заведения.

"Мы видим, сколько здесь еще проблем. Нужно отремонтировать крыльцо здания, закупить оборудование. Постепенно будем стараться приводить все порядок", - сказал Якунин.

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