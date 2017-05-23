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В России будут присваивать научные степени кандидата и доктора теологии

Общество
23 мая, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

При этом в номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, специальность "Теология" была внесена в 2015 году

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© Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство образования подготовило проект приказа, согласно которому в номенклатуру научных специальностей вносятся изменения касательно присуждения научных степеней по теологии. Согласно документу, размещенному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в России начнут присуждать ученые степени кандидата теологии и доктора теологии.

Как отмечается в пояснительной записке, в номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, специальность 26.00.01 "Теология" была внесена еще в 2015 году. Однако исследователям, которые защищаются в рамках этой специальности, на данный момент присуждаются только степени кандидата и доктора философских, исторических, филологических, педагогических, социологических наук и культурологии. Согласно внесенным изменениям, исследователи смогут получать степени кандидата и доктора теологии.

Из пояснительной записки следует, что соответствующие изменения в номенклатуру вносятся на основании рекомендации президиума Высшей аттестационной комиссии.

В 2016 году в России был создан первый диссертационный совет по теологии. Как ожидается, в конце мая впервые состоится защита диссертации протоиерея Павла Хондзинского на соискание ученой степени кандидата наук по специальности "Теология" на тему: "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского".

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