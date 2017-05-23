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Метро будет возвращать деньги за неистраченные поездки при возврате карты "Тройка"

Общество
23 мая, 20:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Изменения в правила метрополитену пришлось внести после соответствующих требований Роспотребнадзора

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Московский метрополитен начнет возмещать стоимость неиспользованных поездок при возврате карты "Тройка". Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по Москве установило, что ГУП "Московский метрополитен" осуществляет свою деятельность с нарушением требований законодательства о защите прав потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что в условия использования транспортной карты "Тройка" метрополитен включил пункт, ущемляющий права потребителя в части возмещения пассажиру стоимости оплаченных, но неиспользованных поездок на карте "Тройка" при их наличии на возвращаемой карте.

По данным Роспотребнадзора, Московский метрополитен оштрафован на 20 тыс. руб. и представил ведомству информацию об устранении причин и условий, "способствующих совершению административного правонарушения". "Соответствующие изменения внесены в пункты 3.5, 8.1.4 публичной оферты, размещенной на официальном сайте карты "Тройка", - отмечено в сообщении.

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