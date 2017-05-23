Патриарх коптской церкви и Собянин стали лауреатами премии единства православных народов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Лауреатами премии Фонда единства православных народов (ФЕПН) имени патриарха Алексия II стали президент Македонии Георге Иванов, патриарх коптской церкви Тавадрос II и мэр Москвы Сергей Собянин. Награды в зале церковных соборов храма Христа Спасителя во вторник торжественно вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх и лауреаты

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) пояснил гостям, почему было принято решение о присуждении премии именно этим людям.

"Святейший патриарх Товардос II возглавляет коптскую церковь - крупнейшую христианскую общину на Ближнем Востоке. В последние годы весь египетский народ проходит через трагические испытания, но он доказал, что никаким внешним силам не удастся поколебать его единство, разрушить традиции добрососедства. В этом сплочении Египта огромная личная заслуга святейшего патриарха Товардоса", - сказал он.

Вручая награду лидеру Македонии, патриарх отметил, что страны связывает общая история и традиции. "Русский и македонский народы объединяет общая история, миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Здесь наши предки впервые услышали богослужения на славянском языке, приобщились к духовному сокровищу православной традиции. Верность исконным традициям македонского народа и крепкая политическая воля стяжали господину президенту доверие соотечественников", - подчеркнул Кирилл.

Говоря о третьем лауреате - главе столицы России Сергее Собянине, который не смог лично присутствовать на церемонии, патриарх отметил вклад градоначальника в развитие культурных и духовных традиций.

"Я не знаю ни одного другого города, где одномоментно бы возводились более 200 храмов, которые реально нужны людям. Большое внимание правительство столицы уделяет развитию образования и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, в школах Москвы преподаются основы православной культуры. Появление в сегодняшнем составе лауреатов мэра Москвы совершенно заслужено", - добавил предстоятель РПЦ.

"Глубоко символично, что мы собрались чествовать лауреатов премии в области утверждения и продвижения христианских ценностей в преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры. Сегодняшние лауреаты премии, самоотверженно трудясь каждый на своем месте, стремятся являть твердую приверженность нравственным идеалам и ценностям, вносить свой вклад в дело духовного просвещения общества", - добавил он.

О премии

Премия Фонда единства православных народов имени патриарха Алексия II была учреждена в 2001 году. Она является единственной наградой в православном мире, которой удостаиваются предстоятели поместных автокефальных христианских церквей, главы государств, правительств и парламентов разных стран, выдающиеся общественные, культурные деятели, представители делового мира. Премия вручается за большой вклад в укрепление духовных и культурных связей народов христианской традиции, развитие экономических и гуманитарных отношений между ними, а также утверждение в жизни мирового сообщества высоких норм религиозной морали.