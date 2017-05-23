Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патриарх коптской церкви и Собянин стали лауреатами премии единства православных народов

Общество
23 мая, 20:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Награды в зале церковных соборов храма Христа Спасителя торжественно вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Лауреатами премии Фонда единства православных народов (ФЕПН) имени патриарха Алексия II стали президент Македонии Георге Иванов, патриарх коптской церкви Тавадрос II и мэр Москвы Сергей Собянин. Награды в зале церковных соборов храма Христа Спасителя во вторник торжественно вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх и лауреаты

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) пояснил гостям, почему было принято решение о присуждении премии именно этим людям.

"Святейший патриарх Товардос II возглавляет коптскую церковь - крупнейшую христианскую общину на Ближнем Востоке. В последние годы весь египетский народ проходит через трагические испытания, но он доказал, что никаким внешним силам не удастся поколебать его единство, разрушить традиции добрососедства. В этом сплочении Египта огромная личная заслуга святейшего патриарха Товардоса", - сказал он.

Вручая награду лидеру Македонии, патриарх отметил, что страны связывает общая история и традиции. "Русский и македонский народы объединяет общая история, миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Здесь наши предки впервые услышали богослужения на славянском языке, приобщились к духовному сокровищу православной традиции. Верность исконным традициям македонского народа и крепкая политическая воля стяжали господину президенту доверие соотечественников", - подчеркнул Кирилл.

Говоря о третьем лауреате - главе столицы России Сергее Собянине, который не смог лично присутствовать на церемонии, патриарх отметил вклад градоначальника в развитие культурных и духовных традиций.

"Я не знаю ни одного другого города, где одномоментно бы возводились более 200 храмов, которые реально нужны людям. Большое внимание правительство столицы уделяет развитию образования и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, в школах Москвы преподаются основы православной культуры. Появление в сегодняшнем составе лауреатов мэра Москвы совершенно заслужено", - добавил предстоятель РПЦ.

"Глубоко символично, что мы собрались чествовать лауреатов премии в области утверждения и продвижения христианских ценностей в преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры. Сегодняшние лауреаты премии, самоотверженно трудясь каждый на своем месте, стремятся являть твердую приверженность нравственным идеалам и ценностям, вносить свой вклад в дело духовного просвещения общества", - добавил он.

О премии

Премия Фонда единства православных народов имени патриарха Алексия II была учреждена в 2001 году. Она является единственной наградой в православном мире, которой удостаиваются предстоятели поместных автокефальных христианских церквей, главы государств, правительств и парламентов разных стран, выдающиеся общественные, культурные деятели, представители делового мира. Премия вручается за большой вклад в укрепление духовных и культурных связей народов христианской традиции, развитие экономических и гуманитарных отношений между ними, а также утверждение в жизни мирового сообщества высоких норм религиозной морали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кирилл (патриарх) Собянин, Сергей Семенович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
3
На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина
12
Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Теракт в Манчестере совершил 22-летний Салман Абеди
2
Биография Роджера Мура
3
Адвокаты Улюкаева не комментируют информацию о завершении расследования по его делу
4
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
5
Военная разведка США: Россия вырывается из окружения НАТО
6
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку
7
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
Темы дня
Загрузка...
Реклама