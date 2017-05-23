Патриарх коптской церкви и Собянин стали лауреатами премии единства православных народов

Национальный план в действии: Россия создаст передовую антидопинговую системуСпорт 23 мая, 21:22
Московский метрополитен скорректировал условия акции для пользователей AndroidPayЭкономика и бизнес 23 мая, 21:10
Погибший мотогонщик Хэйден станет донором органовСпорт 23 мая, 21:01
Кущенко: суммарный бюджет клубов Единой лиги ВТБ лишь на 9% состоит из средств бюджета РФСпорт 23 мая, 20:47
Козак: поправки кабмина к законопроекту о реновации гарантируют приоритет мнения жителейОбщество 23 мая, 20:42
Жуков: национальный план по борьбе с допингом имеет долгосрочную перспективуСпорт 23 мая, 20:28
Жуков: WADA приветствует принятие национального плана по борьбе с допингом в РоссииСпорт 23 мая, 20:25
"Футбол для него был и ремеслом, и хобби": коллеги и спортсмены о комментаторе ПеретуринеСпорт 23 мая, 20:17
Новым гендиректором ВОЗ избран бывший глава минздрава ЭфиопииОбщество 23 мая, 20:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Лауреатами премии Фонда единства православных народов (ФЕПН) имени патриарха Алексия II стали президент Македонии Георге Иванов, патриарх коптской церкви Тавадрос II и мэр Москвы Сергей Собянин. Награды в зале церковных соборов храма Христа Спасителя во вторник торжественно вручил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) пояснил гостям, почему было принято решение о присуждении премии именно этим людям.
"Святейший патриарх Товардос II возглавляет коптскую церковь - крупнейшую христианскую общину на Ближнем Востоке. В последние годы весь египетский народ проходит через трагические испытания, но он доказал, что никаким внешним силам не удастся поколебать его единство, разрушить традиции добрососедства. В этом сплочении Египта огромная личная заслуга святейшего патриарха Товардоса", - сказал он.
Вручая награду лидеру Македонии, патриарх отметил, что страны связывает общая история и традиции. "Русский и македонский народы объединяет общая история, миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Здесь наши предки впервые услышали богослужения на славянском языке, приобщились к духовному сокровищу православной традиции. Верность исконным традициям македонского народа и крепкая политическая воля стяжали господину президенту доверие соотечественников", - подчеркнул Кирилл.
Говоря о третьем лауреате - главе столицы России Сергее Собянине, который не смог лично присутствовать на церемонии, патриарх отметил вклад градоначальника в развитие культурных и духовных традиций.
"Я не знаю ни одного другого города, где одномоментно бы возводились более 200 храмов, которые реально нужны людям. Большое внимание правительство столицы уделяет развитию образования и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, в школах Москвы преподаются основы православной культуры. Появление в сегодняшнем составе лауреатов мэра Москвы совершенно заслужено", - добавил предстоятель РПЦ.
"Глубоко символично, что мы собрались чествовать лауреатов премии в области утверждения и продвижения христианских ценностей в преддверии празднования Дня славянской письменности и культуры. Сегодняшние лауреаты премии, самоотверженно трудясь каждый на своем месте, стремятся являть твердую приверженность нравственным идеалам и ценностям, вносить свой вклад в дело духовного просвещения общества", - добавил он.
Премия Фонда единства православных народов имени патриарха Алексия II была учреждена в 2001 году. Она является единственной наградой в православном мире, которой удостаиваются предстоятели поместных автокефальных христианских церквей, главы государств, правительств и парламентов разных стран, выдающиеся общественные, культурные деятели, представители делового мира. Премия вручается за большой вклад в укрепление духовных и культурных связей народов христианской традиции, развитие экономических и гуманитарных отношений между ними, а также утверждение в жизни мирового сообщества высоких норм религиозной морали.