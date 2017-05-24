День славянской письменности и культуры отмечается в России и других странах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Жители многих стран мира отмечают в среду День славянской письменности и культуры, именуемый также Днем Кирилла и Мефодия. Праздник под разными названиями в этот день отмечают в России, Болгарии, Белоруссии, Македонии, на Украине и в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, а в Чехии и Словакии - 5 июля.

День славянской письменности и культуры празднуется в День святых Кирилла и Мефодия. Жившие в IX веке проповедники создали первый славянский алфавит. Кириллическая азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, русском, сербском, украинском, черногорском языках.

Почитание памяти Кирилла и Мефодия восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. В России этот день первоначально отмечался преимущественно Церковью, на государственном уровне впервые был торжественно отпразднован в 1863 году - в год 1000-летия создания славянской азбуки. В советские годы его пытались возобновить, а в 1991 году празднику был присвоен государственный статус. С 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.

В день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, свое тезоименитство (именины духовенства - прим. ТАСС) отмечает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году он попросил не дарить ему цветы, а сэкономленные средства направить на сбор помощи для пострадавшего населения Сирии.

От Москвы до окраин

В России праздничные концерты и мероприятия проходят по всей стране: в 13:00 мск концерты одновременно стартуют во всех регионах России от Владивостока до Калининграда.

Главные торжества пройдут в Москве, на Красной площади. Мероприятие откроется приветственным словом патриарха Кирилла. Основной идеей праздника в этом году станет тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия.

В начале концерта под названием "Я, ты, он, она - вместе целая страна..." прозвучат духовные сочинения всемирно известных композиторов: Кастальского, Чайковского, Прокофьева, Свиридова.

Также свои номера зрителям представят более 30 детских и молодежных академических хоровых коллективов. Участниками программы станут Большой детский хор имени В. С. Попова, Академический большой хор "Мастера хорового пения", Государственная академическая хоровая капелла имени А. А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, Московский синодальный хор, Хор Сретенского монастыря и многие другие коллективы.

В финале российская певица Полина Гагарина в сопровождении Большого сводного московского хора, включающего в этом году около 1200 человек, представит новую песню "Миллион голосов".