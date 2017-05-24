Генеральным директором ВОЗ впервые избран африканец

ЖЕНЕВА, 24 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков, Инна Финочка/. Новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) избран бывший глава министерства здравоохранения Эфиопии Тедрос Аданом Гебреисус. Это решение было принято во вторник на 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве, об избрании официально объявлено на пленарном заседании.

Первый африканец во главе ВОЗ

Впервые ВОЗ возглавил представитель африканской страны. В течение пяти лет он будет руководить организацией, цель которой состоит в "обеспечении наивысшего достижимого уровня здоровья для всех". До Тедроса Аданома Гебреисуса ее возглавляли (со времени создания 7 апреля 1948 года) канадец, бразилец, датчанин, японец, норвежка, южнокореец, швед и китаянка.

"Мы приветствуем вас, доктор Тедрос Аданом Гебреисус, и поздравляем с назначением", - заявила председатель ассамблеи, министр здравоохранения России Вероника Скворцова. От имени ассамблеи она подписала контракт с новым генеральным директором, который будет действовать с 1 июля 2017 года по 30 июня 2022 года. Подписанию контракта предшествовало приведение к присяге.

"Разрешите мне как председателю 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения первой поздравить вас и пожелать вам всего самого лучшего на поприще руководства нашей организацией и в вашей работе в качестве ее главного технического и административного должностного лица, - сказала Скворцова. - Назначая вас, ассамблея в полной мере осознает стоящие перед вами непростые задачи. Чтобы вдохновлять и направлять сотрудников, побуждая их свои трудом помогать организации выполнять свою ответственную миссию и улучшать здоровье всех людей, требуются незаурядные качества лидера и руководителя", - добавила она.

Председатель ассамблеи напомнила, что приведение генерального директора к присяге - это "торжественный акт признания и одно из важнейших положений устава, а именно - о строго международном характере роли генерального директора". Это означает, что он "может получать указания только от Ассамблеи или Исполнительного комитета, но ни от какой другой власти, не имеющей отношения к ВОЗ".

Тедрос Аданом Гебреисус учился в столице Эритреи и Лондоне, имеет степень доктора наук по специальности "Общественное здравоохранение". В 2005-2012 годах возглавлял министерство здравоохранения Эфиопии, а затем, до 2016 года, МИД этой страны.

В своем выступлении на ассамблее после избрания он поблагодарил всех присутствующих и заверил, что со своими конкурентами на пост гендиректора (всего кандидатов было трое) он обязательно продолжит работать. "Миру нужны все трое, поэтому работать мы будем вместе", - сказал он. Гебреисус отметил, что очень важно уважать красоту мира и его разнообразие.

"Люди не хотят, чтобы их учили, они хотят, чтобы их услышали", - добавил он. Своим основным приоритетом в будущей работе он назвал "максимальное покрытие всех стран эффективным здравоохранением".

Генеральный директор - главное административное и техническое должностное лицо в ВОЗ. Он осуществляет контроль за международной деятельностью организации в сфере здравоохранения. К нынешним выборам было привлечено большое внимание, поскольку роль руководителя в ВОЗ традиционно высока. От его действий зависит результативность борьбы с многочисленными вызовами, стоящими сейчас перед мировым здравоохранением.

Это наглядно продемонстрировали минувшие 10 лет, в течение которых ВОЗ возглавляла Маргарет Чэнь. На это время пришлись вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, лихорадки Зика и других опасных недугов, потребовавших мобилизации сил и средств.

Другие кандидаты

Впервые делегаты ВОЗ избирали гендиректора из трех кандидатов. Помимо Тедроса Аданома Гебреисуса в списке значились британец Дэвид Набарро и пакистанка Санья Ништар. Изначально претендентов было шестеро, но после собеседований с членами Исполкома ВОЗ трех из них отсеяли - это случилось еще до ассамблеи.

Набарро окончил Оксфордский университет; специалист в области репродуктивной эндокринологии; с 1998 года является действительным членом Королевского колледжа врачей Лондона. С 1999 года он работает на различных постах в ООН и ВОЗ, в том числе с 2016 года является специальным советником генерального секретаря ООН по Повестке дня в области устойчивого развития.

Ништар родилась в 1963 году в Пешаваре, окончила Хайбергский медицинский колледж, в 2002 году получила степень доктора медицины в Королевском колледже Лондона, с 2005 года является действительным членом Королевского колледжа врачей Лондона. В 2013 году занимала должность федерального министра в правительстве Пакистана, имеет большой опыт в рабочих группах и комиссиях ВОЗ.

Выборы начались с презентации программ кандидатов, которая транслировалась на весь мир. Потом в закрытом режиме проходило голосование, на которое потребовалось около четырех часов. Для избрания необходимо было набрать две трети голосов. В итоге после нескольких раундов победил Аданом Гебреисус.

"Будем прислушиваться..."

Нового генерального директора тепло приветствовали и напутствовали представители различных регионов ВОЗ. В частности, представитель Алжира, выступавший от имени африканских стран, отметил, что государства-члены ожидают от ВОЗ конкретных действий, которые позволят организации "занять лидирующие позиции в здравоохранении и в области управления финансами", что поможет увеличить ресурсы и бороться с чрезвычайными ситуациями. "Особое внимание должно быть уделено районам, которые страдают и от инфекционных, и от неинфекционных заболеваний", - подчеркнул алжирский делегат.

Представитель Эквадора, выступавший от американских стран, призвал сосредоточить усилия на борьбе с дискриминацией во всех ее проявлениях. Необходимо также обеспечить лекарствами всех нуждающихся людей в мире, подчеркнул он.

Делегат от Марокко от имени стран Восточного Средиземноморья выразил надежду, что усилия нового генерального директора будут направлены, в частности, на содействие здравоохранению в этом регионе. По его словам, внимания требуют диагностика и профилактика, и нужно укреплять региональные бюро ВОЗ.

Профессионализм нового главы организации отметил представитель Турции, выступивший от Европейского региона. "Мы не всегда будем согласны с вами, но мы будем к вам прислушиваться", - подчеркнул он. Делегат напомнил о необходимости разработки эффективных программ реагирования на вспышки опасных заболеваний и внимания к долгосрочным задачам в сфере здравоохранения.

От имени стран Южно-Азиатского региона представитель Индонезии привлекла внимание участников сессии к растущему разрыву между уровнем служб здравоохранения в развитых и развивающихся государствах. По ее словам, эта проблема служит препятствием на пути реализации Целей устойчивого развития.

Японский делегат обратился к новому гендиректору от стран Западной части Тихого океана, подчеркнув, что Тедрос Аданом Гебреисус "честно занял этот пост". Необходимо сконцентрироваться на Целях устойчивого развития и добиваться укрепления системы здравоохранения в мире, сказал он.

Почетный президент

Маргарет Чэнь, завершающая в конце июня 10-летнее пребывание на посту главы ВОЗ, удостоена звания Почетного генерального директора ВОЗ. В принятой делегатами резолюции выражена "глубокая признательность доктору Маргарет Чэнь за ее выдающееся руководство Всемирной организацией здравоохранения с 2007 по 2017 год". Отмечены ее усилия по повышению эффективности и транспарентности организации, приверженность развитию здравоохранения.

Планы на будущее

В ходе нынешней сессии, которая началась 22 мая и продлится до 31 мая, будут приняты ряд резолюций, подписаны соглашения и глобальные планы действий по актуальным задачам в здравоохранении: по профилактике неинфекционных, заболеваний, дефициту вакцин, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, развитию кадровых ресурсов, проблемам здоровья женщин, подростков, общественному здравоохранению и ряду других.