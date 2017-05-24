Спецборт МЧС привез четырех тяжелобольных детей из Ростова и Симферополя в Петербург

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Самолет МЧС России привез на лечение в Санкт-Петербург четырех тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону и Симферополя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Накануне с подмосковного аэродрома Раменское вылетел самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России, который доставил в Санкт-Петербург четырех тяжелобольных детей", - сообщили в ведомстве. Дети нуждаются в срочной высококвалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи.

Спецборт, или как его еще называют "летающий госпиталь", оснащен самым современным медицинским оборудованием, специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют медикам прямо во время перелета оказывать пациентам всю необходимую помощь.

На борту детей сопровождали медики и врачи отряда "Центроспас" МЧС и Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава, а также психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС.

В Санкт-Петербурге сразу после прилета детей на реанимобилях Центра медицины катастроф доставили для специализированного лечения в Северо-западный федеральный медицинский исследовательский центр им. Алмазова Минздрава России.