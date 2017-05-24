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Памфилова призвала адаптировать для инвалидов все информационные материалы о выборах

Общество
24 мая, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Председатель ЦИК РФ уточнила, что при изготовлении таких материалов следует использовать аудиоформат, шрифт Брайля, более крупные шрифты

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова призвала адаптировать все информационные материалы, касающиеся президентских выборов в марте 2018 года, для избирателей с ограниченными возможностями, в том числе печатать их более крупным шрифтом. Об этом она заявила в среду на заседании комиссии.

"Все наши информационные материалы по информированию граждан о президентской избирательной кампании мы должны адаптировать к разным группам инвалидов", - сказала она.

Памфилова уточнила, что при изготовлении таких материалов следует использовать аудиоформат, шрифт Брайля, более крупные шрифты. По ее словам, такую работу нужно начать уже на региональных выборах, которые состоятся 10 сентября этого года.

"Все материалы надо адаптировать, чтобы они дошли до этих групп населения, а это 12 млн человек", - подчеркнула глава ЦИК.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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