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Дума приняла закон о контроле доступности объектов и услуг для инвалидов

Общество
24 мая, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Закон "будет способствовать дополнительной поддержке людей с ограниченными возможностями по здоровью", отметил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о полномочиях органов власти по контролю в сфере обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов. Соответствующий проект закона был внесен в ноябре 2016 года правительством РФ.

Закон "возлагает отдельные функции по государственному контролю в сфере обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг на уполномоченные федеральные органы исполнительной власти и на органы исполнительной власти субъектов РФ, которые в настоящее время уже осуществляют государственный контроль (надзор) в соответствующих сферах (связи и информации, образования, культуры, здравоохранения, градостроительства, жилищно-коммунального обслуживания и др.). При этом исключается установление новых видов государственного контроля.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, закон "будет способствовать дополнительной поддержке людей с ограниченными возможностями по здоровью". "Это то, что и должно делать государство, поскольку, с одной стороны, Россия ратифицировала конвенцию по защите прав инвалидов, а, с другой стороны, это социальные обязательства страны, которые закреплены Конституцией РФ", - подчеркнул депутат.

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