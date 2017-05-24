Госдума приняла закон об использовании сетей связи для оповещения населения о ЧС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об использовании ресурсов сетей связи для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях.

Законом закрепляется за операторами связи "обязанность по передаче пользователям услугами связи, а в случае оказания услуг связи для целей эфирного наземного телевизионного вещания и (или) радиовещания - передачу в эфир сигналов оповещения и (или) экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите", говорится в сопроводительных материалах.

По мнению разработчиков, новый закон "позволит усилить адресность оповещения, уменьшить время доведения экстренной информации в зоне чрезвычайной ситуации, увеличить площадь распространения сигналов оповещения посредством сетей электросвязи и инфраструктуры операторов связи".