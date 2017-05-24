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В Общественной палате РФ предложили объявить 2018-й Годом добровольчества

Общество
24 мая, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Член ОП Елена Тополева-Солдунова считает, что эта мера будет способствовать развитию добровольческого движения в России

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова предложила объявить следующий год в России Годом добровольчества.

"Мы хотим, чтобы следующий год в России был Годом добровольчества", - сказала Тополева-Солдунова на пресс-конференции в Москве в преддверии форума Общественной палаты "Сообщество", который состоится 9-10 июня в Ростове-на-Дону.

По ее словам, эта мера будет способствовать развитию добровольческого движения в России.

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