Исследование: пробелы в финансовых знаниях признают 46% россиян

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти половина россиян (46%) испытывают недостаток знаний в финансовой сфере. Об этом сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ со ссылкой на новые результаты ежегодного Мониторинга финансового поведения и доверия населения финансовым институтам. В опросе приняли участие 1600 респондентов старше 18 лет.

Согласно результатам исследования, 46% опрошенных назвали свои знания в финансовой сфере неудовлетворительными. В частности, доля тех, кто выставил себе школьную "единицу" (знаний нет вообще), выросла с 16% до 20%.

Ограниченные финансовые знания

При этом 50-76% (в зависимости от вопросов) понимают, какую прибыль они получат от вклада в банк на определенный срок под определенный процент, как скорректирует доходы инфляция, как не прогадать со скидкой на распродажах и т. д. Этот показатель выводит РФ на уровень европейских государств - например, разобраться с простыми и сложными банковскими процентами способны 45% россиян. Приблизительно столько же разбирающихся в Венгрии (46%) и Германии (47%), меньше - в Великобритании, Чехии, Польше (37%, 32%, 27%).

Однако, как отмечает автор исследования, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Ольга Кузина, умение считать проценты общей картины финансовой грамотности не дает. "Важна не только арифметика, но и владение информацией о рынке, установки в обращении с личными финансами", - сказала Кузьмина.

Так, исследование показалось, что более половины жителей России не ведут письменного учета доходов и расходов семейного бюджета, почти каждому десятому точно не известно, сколько денег поступило и будет потрачено в течение месяца.

Свыше половины (51%) не разбираются в особенностях государственной системы страхования вкладов (в октябре 2015 года - 46%), немногие понимают связь между риском и доходностью (на 2016 год 29% против 20% в 2012 году). Их количество в последние пять лет росло, однако итог 2016 года не обнадеживает: 29% (в 2012 году - 20%).

Почти каждый десятый, подписывающий финансовые договоры, полагается на авось, то есть подписывает, не читая (9%), четвертая часть (26%) читают, но ставят подпись вне зависимости от понимания, читали, уточняли, получали консультации в 2016 году 35%.

Повышение грамотности

По данным мониторинга, в России финансово грамотны в большей степени люди с высоким уровнем дохода, в возрасте 36-45 лет, выпускники вузов, а также жители крупных городов (с населением от 500 тысяч).

Для повышения финансовой грамотности Минфин РФ совместно с Всемирным банком с 2012 года реализуют проект "Содействие повышению уровня финансовой грамотности и развитию финансового образования", в рамках которого в 15 регионах России школьных преподавателей готовят к преподаванию ученикам основ финансовой грамотности в специально созданных методических центрах.