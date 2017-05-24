Суд по иску к Заксобранию Петербурга из-за референдума по Исаакию начнется 26 мая

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга 26 мая начнет рассмотрение административного иска к Заксобранию города из-за бездействия парламента в рассмотрении вопроса о референдуме о статусе Исаакиевского собора. Об этом сообщил журналистам один из истцов, депутат Заксобрания Борис Вишневский.
"В пятницу в Октябрьском районном суде начнется рассмотрение нашего коллективного иска - жалобы на бездействие Законодательного собрания. Посмотрим, что будет", - сказал он.
Административный иск был подан, после того как в апреле и в начале мая депутаты отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" парламентарии, выступающие против передачи собора РПЦ. По словам Вишневского, в течение 20 дней после поступления документов, еще до конца апреля Заксобрание должно было высказаться о возможности проведения референдума.
Избирком Петербурга 28 марта со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению городского плебисцита. На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"
В инициативную группу по проведению референдума, кроме депутатов, которые провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.
В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". По состоянию на 15 мая заявка о передаче собора в пользование РПЦ в правительство Санкт-Петербурга еще не поступила.
Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.