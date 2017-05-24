Суд по иску к Заксобранию Петербурга из-за референдума по Исаакию начнется 26 мая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга 26 мая начнет рассмотрение административного иска к Заксобранию города из-за бездействия парламента в рассмотрении вопроса о референдуме о статусе Исаакиевского собора. Об этом сообщил журналистам один из истцов, депутат Заксобрания Борис Вишневский.

"В пятницу в Октябрьском районном суде начнется рассмотрение нашего коллективного иска - жалобы на бездействие Законодательного собрания. Посмотрим, что будет", - сказал он.

Ранее вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ был исключен из повестки заседания Заксобрания. На прошлом заседании 17 мая депутаты также высказались за исключение этого вопроса. Как пояснил спикер Вячеслав Макаров, по регламенту, после двух отказов вопрос о плебисците может быть включен в повестку не ранее чем через месяц.

Административный иск был подан, после того как в апреле и в начале мая депутаты отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" парламентарии, выступающие против передачи собора РПЦ. По словам Вишневского, в течение 20 дней после поступления документов, еще до конца апреля Заксобрание должно было высказаться о возможности проведения референдума.

История вопроса

Избирком Петербурга 28 марта со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению городского плебисцита. На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

В инициативную группу по проведению референдума, кроме депутатов, которые провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". По состоянию на 15 мая заявка о передаче собора в пользование РПЦ в правительство Санкт-Петербурга еще не поступила.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.