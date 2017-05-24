Миронов предлагает ввести уголовную ответственность за помехи в работе врачей скорой

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов разработал и намерен внести в Думу проект закона о введении уголовной ответственности за воспрепятствование работе врачей скорой помощи вплоть до четырех лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думских справороссов.

Речь идет о поправках в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. "Фракция "Справедливая Россия" подготовила законопроект, направленный на защиту наших врачей, прежде всего работников скорой помощи", - цитирует Миронова его пресс-служба. Он отметил, что "все чаще из разных регионов страны поступают сообщения о хулиганских выходках, жертвами которых становятся люди в белых халатах". "Нужно положить конец подобным безобразиям! Мы предлагаем дополнить Уголовный кодекс новой статьей о воспрепятствовании законной деятельности либо законным требованиям медицинских работников", - заявил Миронов.

Согласно предложениям справороссов, в УК РФ вводится новая статья "Воспрепятствование законной деятельности либо законным требованиям медицинских работников". Ей предусматривается, что "воспрепятствование законной деятельности либо законным требованиям медицинских работников без уважительных причин, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью третьего лица, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев". Если же подобные действия повлекли причинение тяжкого вреда здоровья или смерть пациента, то наказание ужесточается вплоть до четырех лет лишения свободы.

По словам Миронова, проект закона получил положительный отзыв Верховного суда РФ.