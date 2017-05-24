Матвиенко поручила проработать вопрос о запрете на участие детей в акциях протеста

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам верхней палаты парламента начать проработку вопроса о возможном запрете вовлечения детей и подростков в несанкционированные акции. Об этом Матвиенко сообщила журналистам.

"Мной даны поручения комитету по конституционному законодательству, комитету по образованию и науке, комитету по социальной политике начать проработку этого вопроса. Посмотреть международный опыт", - сказала Матвиенко.

По ее словам, главное - надо развернуть широкую дискуссию по этому вопросу в обществе. "Никто не будет каких-то жестких ограничительных и запретительных мер вводить. Далеко не всегда они дают результат", - сказала спикер, подчеркнув, что необходимо продумать "степень ответственности родителей, организаторов митингов за жизнь и безопасность детей при проведении таких акций".

Она отметила, что в Совете Федерации планируется провести на эту тему круглые столы, дискуссии и подготовить предложения, которые будут снова выставлены на обсуждение. "Никто не собирается в срочном порядке штамповать какие-то законы, не в этом смысл. Мы должны понять как общество, готовы мы подвергать жизнь детей опасности или не готовы?" - сказала Матвиенко.

По ее мнению, жесткие указания эффекта не дадут, а меры ответственности взрослых за привлечение несовершеннолетних на несанкционированные митинги нужно продумать. "Давайте спросим родителей, не будут ли они беспокоиться, если ребенок пойдет на массовую политическую, несанкционированную акцию, которую трудно прогнозировать? Там бывают столкновения, вплоть до физических, бывают провокации. Есть "синдром толпы", это небезопасно", - отметила Матвиенко.

Политическая активность молодежи приветствуется

Спикер СФ отметила, что не надо связывать это предложение с попыткой повлиять на политическую активность молодежи, речь идет только о несовершеннолетних, участие в митингах которых может быть небезопасно для их жизни и здоровья. "Безусловно, когда речь идет о нашей молодежи, я всячески поддерживаю то, что молодежь должна быть политически активна, должна быть востребована. Она должна чувствовать свою ответственность за развитие страны, за ее будущее", - сказала Матвиенко.

В этом смысле, по ее словам, наоборот, надо мотивировать политическую активность молодых людей, чтобы они ходили на выборы, понимали, что их голос тоже много значит. "Чтобы интересовались внутренней и международной политикой. Это только позитив, это только будет способствовать большему включению наших граждан в строительство нашей страны", - подчеркнула она.