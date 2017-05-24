Путин посетит 25 мая московский Сретенский монастырь

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит в четверг, 25 мая московский Сретенский монастырь, где примет участие в торжественной церемонии освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, которую совершит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент осмотрит новый храмовый комплекс, здание Сретенской духовной семинарии, а также встретится с представителями Русской православной церкви заграницей, ставшей 10 лет назад (17 мая 2007 г.) неотъемлемой самоуправляемой частью Русской православной церкви.