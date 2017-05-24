Правительство разработало законопроект о работе фонда содействия ЖКХ до 2019 года

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство разработало законопроект о продлении работы фонда содействия ЖКХ до 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
"Правительством уже разработан проект федерального закона о продлении функционирования фонда содействия реформе ЖКХ до 1 января 2019 года. После завершения всех регламентных процедур правительство готово внести законопроект в Государственную думу", - доложил Мень президенту.
Также, по его словам, начата работа по новому функциональному наполнению этого фонда. Министр добавил, что в настоящий момент прорабатываются возможности для поощрения тех регионов, которые в срок завершили расселение аварийного жилья, которое было признано таковым на 1 января 2012 года.
Мень также доложил Путину о том, что его ведомство совместно с регионами, экспертным сообществом и Государственной думой начало работу по подготовке постоянно действующего механизма по расселению аварийного жилья. "Я думаю, что мы до конца этого года работу эту уже завершим, а в следующем году будем вносить данный законопроект в Государственную думу", - сказал Мень.