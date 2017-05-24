Скворцова: РФ примет участие в создании нового механизма ВОЗ по реагированию на инфекции

ЖЕНЕВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия примет участие в разработке всех глобальных планов и резолюций из повестки 70-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, в том числе в создании координирующего механизма Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по экстренному реагированию на вспышки инфекционных заболеваний. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах ассамблеи ее председатель, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

В рамках сессии 70-й Ассамблеи ВОЗ будут приняты ряд резолюций и глобальные планы действий по профилактике неинфекционных заболеваний, дефициту вакцин, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. К сессии подготовлено более 70 докладов и других документов. Многочисленные встречи и семинары пройдут на полях ассамблеи. Работа завершится 31 мая.

"Речь идет о создании глобального координирующего механизма, который мог бы повсеместно контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и иметь механизмы быстрого реагирования", - сказала министр.

Это касается и традиционных инфекций, как сезонный и пандемический грипп, а также тропических инфекций и лихорадок из группы геморрагических (Эбола, Денег и другие), которые характерны для африканских и латиноамериканских регионов.

По словам министра, РФ имеет богатый опыт в подходах за счет географического, климатического, этнического разнообразия. "Нам необходимо в этом процессе принимать самое активное участие и участвовать в управлении всем этим большим кластером чрезвычайных ситуаций", - добавила она.

Глобальные проблемы здравоохранения

"В повестку ассамблеи ставятся вопросы, которые актуальны для всех стран", - сказала министр. Целая группа вопросов будет посвящена теме неинфекционных заболеваний и профилактике как самих заболеваний (направленный онкоскрининг), так и факторов риска (диабет, избыточный вес, курение, алкоголь). Скворцова напомнила, что в РФ были разработаны и реализуются стратегии по борьбе с избыточным потреблением алкоголя, табакокурением. "Здесь мы удерживаем лидерские позиции, от нас будет несколько выступлений", - добавила она.

Отдельно будет обсуждаться глобальная, характерная и для развитых, и для развивающихся стран, проблема детского и подросткового ожирения. "Неправильное питание приводит к нарушению обмена веществ, дальше уже как снежный ком копятся дополнительные проблемы", - пояснила Скворцова.

Задачи по преодолению антибиотикорезистентности также стоят перед многими странами. Их решение требует разработки глобального плана действий на основе межсекторального подхода. "Позиция РФ в формировании этих подходов очень активна", - сказала министр. По ее словам, здесь работа ведется сразу в нескольких направлениях.

С одной стороны, необходимо придерживаться низких предельных концентраций антибиотиков в продуктах - и эта работа ведется совместно с министерством сельского хозяйства, с другой - обширные задачи стоят непосредственно перед врачами. Здесь речь идет о правильном назначении и о ликвидации самолечения антибиотиками."Безусловно это еще и инновационные направления, то есть развитие препаратов, которые позволяют побеждать инфекции, но другим путем, и к ним не формируется устойчивость", - добавила Скворцова.

Впервые, по словам министра, на ассамблее будет серьезно рассматриваться вопрос дегенеративных расстройств, неврологических и когнитивных нарушений, связанных со старением. Скворцова отметила, что для включения проблемы деменции в глобальную повестку, Россия "заняла самую активную позицию". "Мы явились одними из инициаторов - реактивных двигателей - этого направления", - добавила она.

По всем вопросам повестки ассамблеи выступят российские делегаты. "Российская делегация работает по всем направлениям, это не только представители Минздрава, но и наши ведущие эксперты по всем направлениям, которые представлены в повестке ассамблеи, это руководители наших федеральных научных медицинских центров, они очень хорошо себя здесь зарекомендовали", - сказала Скворцова.

Новый генеральный директор ВОЗ

Генеральный директор - главное административное и техническое должностное лицо в ВОЗ. Он осуществляет контроль за международной деятельностью организации в сфере здравоохранения. К нынешним выборам было привлечено большое внимание, поскольку роль руководителя в ВОЗ традиционно высока. От его действий зависит результативность борьбы с многочисленными вызовами, стоящими сейчас перед мировым здравоохранением.

Новый генеральный директор был выбран 23 мая на 70-й Всемирной ассамблее здравоохранения. Им стал бывший глава Минздрава Эфиопии Террас Гебреисус. Впервые делегаты ВОЗ избирали гендиректора из трех кандидатов.

Проводила выборы министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в качестве председателя юбилейной ассамблеи. Также она подписала с ним контракт, срок полномочий Гебреисуса продлится до июня 2022 года.

Говоря о своих планах и приоритетах в будущей работе, Гебреисус отметил, что основным для него будет принцип уважения к разнообразию. Он также пообещал продолжить реформы ВОЗ, уделить особое внимание доступности медицинской помощи всем слоям населения, а также работать над программами экстренного реагирования для чрезвычайных ситуаций.