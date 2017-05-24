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Путин отметил доброе отношение с египетским руководством и народом страны

Общество
24 мая, 20:51 UTC+3 МОСКВА

Президент на встрече с патриархом Коптским Тавадросом II попросил передать народу Египта самые теплые пожелания

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/ Президент РФ Владимир Путин отметил доброе отношение с египетским руководством и народом страны.

"С Египтом у нас очень добрые отношения, конечно, со всем египетским народом без разделения на конфессии", - сказал Путин на встрече с патриархом Коптским Тавадросом II.

Встреча Путина и Коптского патриарха состоялась в рабочей резиденции предстоятеля Русской православной церкви Кирилла, куда российский лидер прибыл, чтобы поздравить российского патриарха с именинами. Путин попросил Тавадроса II при случае передать египетскому президенту и всему египетскому народу самые теплые пожелания, отметив, что общение с патриархом, человеком который представляет христианство в Египте, особенно приятно для РФ.

Со своей стороны, Коптский патриарх поблагодарил Путина за возможность встретиться и отметил хорошие отношения РФ и Египта. Он сказал, что Коптская церковь прилагает усилия, чтобы поддерживать национальное единство в арабской стране между христианами и мусульманами. "Будем молиться за улучшение отношений с Египтом", - сказал Тавадрос II.

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