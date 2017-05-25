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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит московский Сретенский монастырь. Глава государства примет участие в торжественной церемонии освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, которую совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как сообщила пресс-служба Кремля, президент "осмотрит новый храмовый комплекс, здание Сретенской духовной семинарии, а также встретится с представителями Русской православной церкви заграницей, ставшей 10 лет назад (17 мая 2007) неотъемлемой самоуправляемой частью Русской православной церкви".
Действующий ныне мужской Сретенский монастырь был основан в 1390-х годах. В 1917 году Сретенский монастырь стал одним из главных центров борьбы за православие, но в 1925 был закрыт, а в 1928-1930 гг. большая часть храмов и сооружений монастыря была разрушена. На их месте разместилось общежитие офицеров НКВД, а на монастырской территории велись расстрелы. В память о жертвах при входе в монастырь в 1995 году был установлен поклонный крест.
В 1991 году сохранившийся собор Владимирской иконы Божией Матери был возвращен Русской православной церкви и открыт как приходской храм. В 1993 году открыто подворье Псково-Печерского монастыря, которое через два года было преобразовано в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь.