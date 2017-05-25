Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин посетит московский Сретенский монастырь

Общество
25 мая, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Президент примет участие в церемонии освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит московский Сретенский монастырь. Глава государства примет участие в торжественной церемонии освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, которую совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президент "осмотрит новый храмовый комплекс, здание Сретенской духовной семинарии, а также встретится с представителями Русской православной церкви заграницей, ставшей 10 лет назад (17 мая 2007) неотъемлемой самоуправляемой частью Русской православной церкви".

Действующий ныне мужской Сретенский монастырь был основан в 1390-х годах. В 1917 году Сретенский монастырь стал одним из главных центров борьбы за православие, но в 1925 был закрыт, а в 1928-1930 гг. большая часть храмов и сооружений монастыря была разрушена. На их месте разместилось общежитие офицеров НКВД, а на монастырской территории велись расстрелы. В память о жертвах при входе в монастырь в 1995 году был установлен поклонный крест.

В 1991 году сохранившийся собор Владимирской иконы Божией Матери был возвращен Русской православной церкви и открыт как приходской храм. В 1993 году открыто подворье Псково-Печерского монастыря, которое через два года было преобразовано в Сретенский ставропигиальный мужской монастырь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
4
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
5
Реновация коснется 500 кварталов в Москве
6
В Москве в торговом центре "Кристалл" произошел пожар
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама