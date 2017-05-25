Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Приморье спасли редкого черного грифа с поврежденным крылом

Общество
25 мая, 3:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова

Эта птица является самой крупной из обитающих в России пернатых и занесена в Международную Красную книгу

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Wichai Taprieu

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморье спасли от гибели редкого черного грифа. Эта птица является самой крупной из обитающих в России пернатых и занесена в Международную Красную книгу, сообщает пресс-служба нацпарка.

"Краснокнижное пернатое было обнаружено недалеко от населенного пункта Бамбурово, в границах территории национального парка (Хасанский район Приморского края - прим. ТАСС). Гриф не мог самостоятельно взлететь: к земле птицу приковало поврежденное крыло, на котором отсутствовали маховые перья, что, возможно, стало результатом столкновения с другими животными-падальщиками на месте трапезы", - сообщает пресс-служба парка.

Птицу передали для лечения в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в приморском селе Алексеевка. Грифу оказали помощь и поместили в вольер. Ветеринары назвали нового обитателя центра Бамбуром.

Однако центр не предназначен для лечения и реабилитации птиц, поэтому потребуется строительство нового вольера стоимостью не менее 500 тыс. рублей. Предполагается, что строительство будет проведено за счет благотворительных взносов. 3 июня для этого во Владивостоке будет проведена акция "В ритме природы" - танцевальная фитнес-вечеринка, во время которой состоится сбор пожертвований.

Черный гриф - крупная птица с размахом крыльев до 2,8 м. Птица считается самой крупной в России. Вид занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России.

Грифы живут на обширной территории севера Африки, юга Европы и стран центральной Азии. Кочуя в поисках пищи, грифы долетают до побережья Японского моря. Их регулярно встречают в Хасанском районе края, преимущественно в зимний период. Численность грифов оценивается в 700-900 пар.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: Керри призвал американских студентов учить русский язык
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
5
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
6
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама