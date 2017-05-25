В Приморье спасли редкого черного грифа с поврежденным крылом

ВЛАДИВОСТОК, 25 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Сотрудники национального парка "Земля леопарда" в Приморье спасли от гибели редкого черного грифа. Эта птица является самой крупной из обитающих в России пернатых и занесена в Международную Красную книгу, сообщает пресс-служба нацпарка.

"Краснокнижное пернатое было обнаружено недалеко от населенного пункта Бамбурово, в границах территории национального парка (Хасанский район Приморского края - прим. ТАСС). Гриф не мог самостоятельно взлететь: к земле птицу приковало поврежденное крыло, на котором отсутствовали маховые перья, что, возможно, стало результатом столкновения с другими животными-падальщиками на месте трапезы", - сообщает пресс-служба парка.

Птицу передали для лечения в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в приморском селе Алексеевка. Грифу оказали помощь и поместили в вольер. Ветеринары назвали нового обитателя центра Бамбуром.

Однако центр не предназначен для лечения и реабилитации птиц, поэтому потребуется строительство нового вольера стоимостью не менее 500 тыс. рублей. Предполагается, что строительство будет проведено за счет благотворительных взносов. 3 июня для этого во Владивостоке будет проведена акция "В ритме природы" - танцевальная фитнес-вечеринка, во время которой состоится сбор пожертвований.

Черный гриф - крупная птица с размахом крыльев до 2,8 м. Птица считается самой крупной в России. Вид занесен в Международную Красную книгу и Красную книгу России.

Грифы живут на обширной территории севера Африки, юга Европы и стран центральной Азии. Кочуя в поисках пищи, грифы долетают до побережья Японского моря. Их регулярно встречают в Хасанском районе края, преимущественно в зимний период. Численность грифов оценивается в 700-900 пар.