Путин: Невский международный экологический конгресс заслужил высокий авторитет

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям VIII Невского международного экологического конгресса, который начинает в четверг работу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"За прошедшее время этот традиционный форум заслужил высокий авторитет и признание, стал большим событием в общественной жизни нашей страны, других государств. Важно, что предметом вашего обсуждения неизменно становятся наиболее значимые и острые проблемы, касающиеся защиты окружающей среды и природоохранной деятельности, а результатом - конкретные практические рекомендации и предложения, в том числе в сфере международного сотрудничества", - говорится, в частности, в телеграмме.
Как отметил президент, в нынешнем году, объявленном в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, участникам мероприятия стоит уделить приоритетное внимание вопросам, связанным с внедрением "зеленых" технологий, оздоровлением загрязненных территорий, снижением негативного влияния человека на природу, с переходом к модели устойчивого развития.
Путин пожелал участникам конгресса плодотворной работы и интересного общения.
Конгресс пройдет с 25 по 26 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, его основной темой станет "Экологическое просвещение - чистая страна". Мероприятие организовано Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ (МПА СНГ), Советом Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.