Духовная перезагрузка: Рамадан в вопросах и ответах

27 мая для мусульман начинается священный месяц поста Рамадан. Традицией принято считать, что пост установлен в память о ниспослании в этом месяце пророку Мухаммеду священной книги — Корана.

Пост напоминает, что в мире существуют голод и лишения и обязанность каждого приверженца ислама — помогать бедным и нуждающимся. В этот месяц мусульманам предписан ежедневный пост, а также усердие в исполнении обрядов поклонения Всевышнему, духовном совершенствовании и добрых делах.

В 2017 году Рамадан приходится на 27 мая — 25 июня.

? Что означает название месяца? Слово "рамадан" происходит от "рамда" (رمضاء) — "палящий зной" — и от выражения "рамида ас-саим" (رمض الصائم) — "когда постящийся чувствует жажду в горле и жару". Рамадан, Рамазан и Рамзан — одно и то же слово, разница в произношении вызвана особенностями арабской фонетики. Среди мусульман встречаются имена Рамазан, Рамадан, Рамзан, Рабадан, Лабазан — все это разные формы одного имени, восходящего к названию священного месяца. В российских мусульманских регионах пост называется "ураза", отсюда выражения "держать уразу" (поститься), "отпустить уразу" (закончить пост вечером) и Ураза-байрам (праздник разговения). ? Как постятся мусульмане? Несколько иначе, чем это делают современные христиане и иудеи. Пост продолжается целый месяц, но только в светлое время суток — с утренней молитвы (намаза) и до вечернего азана (призыва на намаз). Во время поста мусульмане вообще ничего не едят и не пьют, а также не вступают в половые отношения. Но Рамадан — не только отказ от еды и питья. Его обязательная часть — воздержание от греховного во всех жизненных сферах. Впрочем, и в другие дни верующие не должны преступать границ дозволенного в еде, питье и других аспектах жизни. Все, что запретно в обычные дни, запретно и в Рамадан. Но в священном месяце награда за проявления праведности возрастает, как и наказание за проявления греховности. ? Как мусульмане разговляются? Разговение наступает после вечерней молитвы и называется ифтар. Приветствуется совместный прием пищи, в некоторых регионах даже ставят специальные шатры, в которых каждый желающий может получить еду. В Москве тоже каждый год на Рамадан ставят шатры у Мемориальной мечети на Поклонной горе. ? Как должен вести себя постящийся? Во время Рамадана следует сдерживать свой нрав, вести себя благородно, стараться выйти на новый уровень самосовершенствования во всем, совершать благие поступки: делать приятное родственникам и соседям, помогать обездоленным, радовать свою семью, проявлять социальную активность, чтобы улучшить жизнь общества, учиться и передавать знания другим. ? В чем польза поста? В первую очередь польза духовная: избавившись от необходимости постоянно удовлетворять свои плотские желания, человек легче сосредотачивается на своих духовных нуждах. Кроме того, мусульманские медики утверждают, что пост полезен для здоровья. Человек чувствует дискомфорт только первые три дня, пока организм привыкает к новому режиму питания. ? Все ли должны поститься? Пост в месяц Рамадан — это обязанность всех мусульман. Категории людей, которым можно воздержаться от него, тщательно прописаны в исламских книгах. От поста освобождаются: дети (примерно до 15 лет);

потерявшие разум;

люди в бессознательном состоянии (в коме);

пожилые люди;

беременные и кормящие женщины;

путники;

больные, которым пост может нанести вред (это должны подтвердить два врача-мусульманина);

женщинам во время месячных кровотечений и в период послеродового очищения поститься запрещено. Если мусульманин пропустил дни поста во время Рамадана по уважительный причине, он должен поститься в другое время. Это относится в первую очередь к больным людям или к беременным женщинам. ? Как работают рестораны? В странах, где живут только мусульмане, кафе и рестораны днем закрыты. Они открываются вечером и работают до глубокой ночи. Но на туристические районы этот обычай не распространяется. В России на ночной режим работы переходят только халяльные заведения, у которых целевой потребитель — мусульманин. ? Сколько длится Рамадан? Пост длится от 28 до 30 дней и зависит от поведения луны. Чаще всего лунный месяц состоит из 29 дней, 28 бывает очень редко. Иногда случаются разногласия по поводу даты начала и окончания Рамадана — они связаны с тем, что не везде можно видеть новолуние. Мусульманину следует начинать пост, когда в его мечети прочитали первый в Рамадане ночной намаз-таравих, и избегать споров. ? Что такое Ночь предопределения? Последние десять ночей многие мусульмане проводят вовсе без сна, ожидая Ночи предопределения — в эту ночь пророку Мухаммеду была ниспослана первая сура Корана. Ценность этой ночи для того, кого она застала в молитве, равна поклонению на протяжении тысячи обычных месяцев. Время ее наступления скрыто, но считается, что с большой вероятностью это одна из последних ночей Рамадана, скорее всего, в нечетные числа. ? Чем заканчивается Рамадан? Праздником разговения — Ид-аль-фитр, он же Ураза-байрам. В исламе всего два праздника в году, и один из них — как раз по завершении Рамадана (второй — Курбан-байрам, знаменующий завершение хаджа). Что касается традиций Ураза-байрама, то в разных регионах они могут несколько отличаться. Общими и обязательными являются праздничный намаз в мечети, читаемый утром, и милостыня закат-уль-фитр, которую обычно раздают перед намазом. Ее размер — 2,5 кг пшеницы или равноценный продукт за одного человека. Закат распределяют среди неимущих, чтобы они не чувствовали себя обездоленными и могли достойно отметить праздник окончания поста. В этот день посещают могилы близких, раздают дополнительные пожертвования нуждающимся, дарят подарки, ходят в гости, просят друг у друга прощения.

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