Законопроект о предоставлении госуслуг в любой точке в пределах РФ внесен в Госдуму

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Предоставление заявителям государственных услуг федеральными органами исполнительной власти будет осуществляться независимо от места их жительства и места пребывания в пределах Российской Федерации, если иное не предусмотрено законами, постановлениями правительства или указами президента. Соответствующий законопроект, внесенный правительством, размещен в электронной базе Госдумы.

Инициатива направлена на обеспечение возможности заявителя по своему выбору подать документы и получить результат предоставления услуги вне зависимости от места его постоянной или временной регистрации. Тем самым создаются условий для реализации положений Стратегии развития информационного общества в РФ и концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Согласно проекту закона, заявитель сможет получит доступ к услугам, предоставляемым на федеральном уровне, при обращении в любой территориальный орган федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда или в МФЦ вне зависимости от места регистрации или пребывания заявителя.

Законопроект минимизирует материальные и временные издержки граждан, позволит федеральным органам исполнительной власти более гибко реагировать на объективные потребности граждан в части получения государственных услуг, которые могут возникнуть в разных регионах РФ, указывается в сопроводительных материалах к проекту документа.