Росгвардия заинтересовалась разработками техники для защиты Керченского моста в Крыму

Тренер: легкоатлет Шубенков получил американскую визу, но на турнир в Юджин не успеетСпорт 25 мая, 14:13
Совет директоров ФК "Локомотив" подведет спортивные итоги сезона-2016/17 в начале июняСпорт 25 мая, 14:11
Саммит мировых информагентств пройдет на ПМЭФ под эгидой ТАССНовости агентства 25 мая, 14:10
Федеральный центр "Крымский": вторая жизнь олимпийской базыСпорт 25 мая, 14:06
В России отзывают более 42 тыс. Nissan AlmeraЭкономика и бизнес 25 мая, 14:05
Источник: Трамп и Туск решили создать рабочую группу по вопросам глобальной торговлиЭкономика и бизнес 25 мая, 14:04
Экс-глава Роснано не стал обжаловать решение о домашнем арестеПроисшествия 25 мая, 14:02
Что делать, если пропал человекОбщество 25 мая, 14:00
Суд отказал в иске бывшей супруги Потанина о взыскании с него 215 млрд рублейЭкономика и бизнес 25 мая, 13:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОАРМЕЙСК /Московская область/, 25 мая. /ТАСС/. Росгвардия заинтересовалась новыми разработками техники для защиты Керченского моста в Крыму, а также средствами охраны атомных и стратегических объектов. Об этом в четверг сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов", которая открылась в подмосковном Красноармейске.
"Разработки на выставке представляют наибольший интерес для Росгвардии. С учетом специфики нашего ведомства в первую очередь нас интересуют средства охраны атомных объектов, важных стратегических объектов, также защита Керченского моста", - сказал он.
Также Золотов отметил, что ведомство интересует робототехника, летательные аппараты, беспилотники. "И самое важное для нас - разработка нелетального оружия. Нам необходимы разработки, которые интересны для наших спецназовцев - это экипировка, техника, вооружение", - подчеркнул Золотов.
В Красноармейске на полигоне НИИ "Геодезия" открылся новый научно-технический форум - "День передовых технологий правоохранительных органов". Организаторами мероприятия стали Росгвардия и МВД. Всего на форуме аккредитовано более 237 ведущих отечественных предприятий, работающих по государственному оборонному заказу в интересах Росгвардии и других силовых структур. Это, например, концерн "Калашников", ростовский и казанский оптико-механические заводы, "АвтоВАЗ", "КамАЗ", "Урал", "Уаз" и другие.