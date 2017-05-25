Росгвардия заинтересовалась разработками техники для защиты Керченского моста в Крыму

КРАСНОАРМЕЙСК /Московская область/, 25 мая. /ТАСС/. Росгвардия заинтересовалась новыми разработками техники для защиты Керченского моста в Крыму, а также средствами охраны атомных и стратегических объектов. Об этом в четверг сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов", которая открылась в подмосковном Красноармейске.

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"Разработки на выставке представляют наибольший интерес для Росгвардии. С учетом специфики нашего ведомства в первую очередь нас интересуют средства охраны атомных объектов, важных стратегических объектов, также защита Керченского моста", - сказал он.

Также Золотов отметил, что ведомство интересует робототехника, летательные аппараты, беспилотники. "И самое важное для нас - разработка нелетального оружия. Нам необходимы разработки, которые интересны для наших спецназовцев - это экипировка, техника, вооружение", - подчеркнул Золотов.

В Красноармейске на полигоне НИИ "Геодезия" открылся новый научно-технический форум - "День передовых технологий правоохранительных органов". Организаторами мероприятия стали Росгвардия и МВД. Всего на форуме аккредитовано более 237 ведущих отечественных предприятий, работающих по государственному оборонному заказу в интересах Росгвардии и других силовых структур. Это, например, концерн "Калашников", ростовский и казанский оптико-механические заводы, "АвтоВАЗ", "КамАЗ", "Урал", "Уаз" и другие.