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Путин наградил вице-премьеров Госсовета КНР орденом Дружбы

Общество
25 мая, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Орденом Почета награжден ректор Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) Владимир Нифадьев и худрук Московского академического театра имени Вахтангова Римас Туминас

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы вице-премьеров Государственного совета КНР Ван Яна и Лю Яньдуна. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ван Ян и Лю Яньдун награждены "за большой вклад в укрепление сотрудничества с Российской Федерацией". Кроме того, этим же указом орденом Дружбы награжден первый заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли.

"За большой вклад в развитие отношений Российской Федерации и Киргизской Республики в образовательной, культурно-гуманитарной и научной сферах" орденом Почета награжден ректор Киргизско-Российского Славянского университета (КРСУ) Владимир Нифадьев.

Орден Почета получил и художественный руководитель Московского академического театра имени Вахтангова Римас Туминас "за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность".

Орденом Дружбы награжден директор Департамента международной безопасности, ядерных и космических вопросов МИД Аргентинской Республики Пабло Теттаманти.

Профессор кафедры языковой коммуникации Института русистики Варшавского университета в Польше Людмила Шипелевич награждена медалью Пушкина "за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами, сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом".

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