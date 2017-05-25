Посольство РФ в Лондоне рекомендовало воздержаться от посещения Великобритании

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ЛОНДОН, 25 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Посольство России в Великобритании рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Соединенного Королевства до тех пор, пока ситуация в стране не будет под контролем.
Об этом сообщил представитель российской дипмиссии, отвечая на вопросы журналистов.
"У нас нет иного выбора, кроме как рекомендовать россиянам воздержаться от посещения Соединенного Королевства до тех пор, пока ситуация не будет под контролем и степень опасности официально не снизится, если, конечно, такие поездки не продиктованы крайней личной или служебной необходимостью", - сказал дипломат.