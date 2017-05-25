Торжественное открытие исторического фестиваля "Времена и эпохи" пройдет 1 июня в Москве

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Более шести тысяч человек, занимающихся исторической реконструкцией, примут участие в ежегодном фестивале "Времена и эпохи", который стартует 1 июня. География мероприятия, которое продлится до 12 июня, охватит 30 площадок по всей Москве.

Как отмечают организаторы, мероприятие, которое на протяжении шести лет проводилось в музее-заповеднике Коломенское, в этом году получит новый масштаб. "В нем примут участие более шести тысяч реконструкторов, из их числа более тысячи - иностранные гости из 22 стран мира: Франции, Италии, Румынии, Греции, Болгарии, Сербии, Польши, Великобритании, Швеции, Латвии, Норвегии, Германии, Испании, Чехии, Дании, Израиля, Эстонии, Словакии, Словении, Ирландии, Черногории и Швейцарии", - сообщили организаторы фестиваля.

Торжественное открытие фестиваля состоится 1 июня с прибытия на станцию "Подмосковная" ретропоезда с реконструкторами, представляющими все временные периоды фестиваля. Организаторы отмечают, что на открытие приглашены также представители мэрии и журналисты.

Мероприятия фестиваля

Всего в дни проведения фестиваля по всей Москве будут работать пять парковых и 25 тематических фестивальных площадок, где будут расположены лагеря реконструкторов. Москвичи и гости столицы будут максимально вовлечены в фестивальный процесс: на каждой площадке можно будет пообщаться с реконструкторами, узнать необычные подробности из жизни той или иной эпохи, научиться ремеслам и так далее.

В парке "Царицыно" 2 июня пройдет театрализованное представление времен Екатерины Великой. Здесь же раскинут лагерь "солдаты Петра I". Они будут упражняться в воинском деле и покажут эпизод баталии 18 века. А 4 июня на Тверском бульваре соберутся все иностранные участники фестиваля. Они представят эпохи античности, Средневековья а также времена двух мировых войн.

В рамках фестиваля также будет проведен конкурс, по итогам которого жюри выберет лучшие исторические проекты и вручит призы. Отмечается, что призовой фонд был сформирован из средств спонсоров и составляет 9 млн рублей. Завершится фестиваль 12 июня, в день России, на Тверской улице. На этой площадке реконструкторы обещают продемонстрировать москвичам самые зрелищные этапы всемирной истории от эпохи раннего железного века и до конца Второй мировой войны.

Ежегодный фестиваль "Времена и эпохи" пройдет в российской столице уже в седьмой раз. В прошлом году авторы данного проекта стали лауреатами премии города Москвы в номинации "Туризм" и завоевал премию одного из популярных туристических сайтов.