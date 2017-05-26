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В Чечне продолжительность жизни выше, чем в среднем по РФ

Общество
26 мая, 1:22 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 26, мая. /ТАСС

По словам Ольги Голодец, решение вопросов поддержки неонатологии и развитие службы по сердечно-сосудистым и онкозаболеваниям, вплотную приблизит Чечню к мировым лидерам по продолжительности жизни

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ГРОЗНЫЙ, 26 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Ольга Голодец по итогам совещания по вопросам развития социальной сферы Чеченской Республики констатировала, что показатель продолжительности жизни в регионе выше, чем в среднем по стране.

"Сегодня в регионе продолжительность жизни выше, чем в среднем по Российской Федерации, она составила 74 года, но мы ставим перед Чеченской Республикой более амбициозные планы, - отметила Голодец. - Здесь есть два пункта, которые мы должны решить, - это вопросы поддержки неонатологии и развитие службы, которая помогает с вопросами сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Решение этих проблем выведет республику на абсолютно мировые показатели и приблизит ее вплотную к лидерам по продолжительности жизни во всем мире".

По ее словам, на совещании обсуждались также отдельные задачи в области культуры, в том числе строительство муниципальных дворцов культуры в регионе и дооснащения национальной библиотеки.

В ходе посещения Чечни Ольга Голодец и министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов побывали на ряде социальных объектов, в том числе в родильном доме, Русском драмтеатре им. Лермонтова, Национальной библиотеке Чеченской Республики.

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