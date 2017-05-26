Правительство поддержало запрет выселять семьи с детьми-инвалидами из общежитий

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство поддержало законопроект о запрете выселять из общежитий семьи с детьми-инвалидами без предоставления им альтернативного жилья. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Так законопроектом предлагается включить семьи, имеющие детей-инвалидов, в перечень категорий граждан, которые не могут быть выселены из занимаемого служебного жилого помещения или общежития без предоставления им другого жилого помещения. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний юридико-технического характера", - отмечается на сайте правительства.
Законопроект был внесен депутатами от "Справедливой России" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым и депутатом Галиной Хованской. Депутаты предлагают дополнить статью 103 Жилищного кодекса, согласно которой из служебных и жилых помещений в общежитиях без предоставления другого жилья не могут быть выселены такие категории граждан, как инвалиды 1 и 2 групп (если инвалидность наступила вследствие трудового увечья по вине работодателя, в результате профессионального заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей или из-за ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы).
Как отметили в кабмине, законопроект "позволит защитить жилищные права семей, имеющих детей-инвалидов, путем сохранения за ними права на проживание в жилом помещении специализированного жилищного фонда до предоставления других жилых помещений".