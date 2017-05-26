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Медведев: Невский экологический конгресс станет значимым событием Года экологии

Общество
26 мая, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Премьер-министр пожелал гостям и участникам мероприятия ярких дискуссий и интересной работы

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил приветствие участникам и гостям VIII Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге. Текст приветственной телеграммы опубликован на сайте кабмина.

"Зеленый" вектор развития стал для большинства стран не данью моде, а требованием времени, условием стабильного и безопасного роста экономики, благополучия людей. И важно, что основная тема форума - экологическое просвещение. Открывать глаза на глобальные угрозы и вызовы, связанные с загрязнением окружающей среды, нужно не только молодежи, но и всем жителям нашей планеты, в первую очередь - представителям бизнеса, руководителям всех уровней, которые принимают решения и несут ответственность за экологический ущерб", - говорится в послании.

"Уверен, что ваш конгресс станет одним из самых значимых событий Года экологии, который сейчас проходит в России", - добавил премьер.

Медведев пожелал гостям и участникам мероприятия ярких дискуссий и интересной работы, результатом которой станут новые идеи и инициативы в области охраны природы.

Конгресс проходит с 25 по 26 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, его основной темой стало "Экологическое просвещение - чистая страна". Мероприятие организовано Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ (МПА СНГ), Советом Федерации и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

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Россия
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