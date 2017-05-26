Пилотный российский проект нулевого захоронения отходов запустят осенью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Запуск пилотного проекта "Нулевое захоронение отходов" в Московской области и Казани начнется осенью, сообщил на заседании международного Невского экологического конгресса в Санкт- Петербурге специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Осенью этого года состоится запуск пилотного проекта нулевого захоронения отходов в Московской области и Казани. Запланировано открытие мусоросортировочных и мусороперерабатывающих центров обращения с отходами", - сказал Иванов на конгрессе.

Ранее сообщалось, что пилотный проект предусматривает строительство четырех заводов по термической переработке твердых коммунальных отходов в Московской области и одного завода в Казани.

Иванов отметил, что сейчас внедряется новая система управления отходами и ликвидации накопленного экологического ущерба, "который составляет для России сотни миллионов тонн". "В частности, мы продолжаем внедрение системы сбора ртутьсожержащих и опасных отходов. Рекультивируем в этом году порядка 20 полигонов твердых бытовых отходов", - отметил он.