Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц

Общество
26 мая, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Таким образом, перечень обыкновенных виз на въезд в РФ дополняется визой на въезд в РФ в целях получения разрешения на временное проживание

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", которые уточняют процедуры пересечения российской границы для иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение на временное проживание в России.

Согласно закону, перечень обыкновенных виз на въезд в РФ дополняется визой на въезд в РФ в целях получения разрешения на временное проживание. "Такая виза выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства на срок до четырех месяцев при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче разрешения на временное проживание (РВП) в РФ", - говорится в сопроводительных документах.

Законом оговаривается, что виза временно проживающего лица предоставляется территориальным органом МВД России при выдаче РВП на срок его действия.

Одновременно правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению правил определения и распределения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства РВП. Такие квоты ежегодно утверждаются правительством РФ по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
2
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
3
Во дворе на юго-западе Москвы водитель насмерть сбил пешехода
4
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама