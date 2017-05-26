Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", которые уточняют процедуры пересечения российской границы для иностранных граждан и лиц без гражданства, получивших разрешение на временное проживание в России.

Согласно закону, перечень обыкновенных виз на въезд в РФ дополняется визой на въезд в РФ в целях получения разрешения на временное проживание. "Такая виза выдается иностранному гражданину или лицу без гражданства на срок до четырех месяцев при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче разрешения на временное проживание (РВП) в РФ", - говорится в сопроводительных документах.

Законом оговаривается, что виза временно проживающего лица предоставляется территориальным органом МВД России при выдаче РВП на срок его действия.

Одновременно правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению правил определения и распределения квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства РВП. Такие квоты ежегодно утверждаются правительством РФ по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.