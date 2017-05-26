Кремль не считает налоговые проверки способом давления на деятелей искусства

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Кремль считает недопустимым давление на творческий процесс, однако не расценивает налоговые проверки как способ давления на представителей искусства. "Сама по себе проверка (налоговых и других контрольных органов в отношении представителей искусства) не является чем-то страшным и методом давления, вряд ли может проверка сама по себе так трактоваться", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Проверки, которые проводят контрольно-надзорные органы, представитель Кремля назвал "абсолютно нормальным процессом". При этом он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о недопустимости давления на творческий процесс. Отвечая на вопрос о том, можно ли считать налоговую проверку компании Алексея Учителя способом давления на режиссера, Песков подчеркнул, что не знает, есть ли основания так говорить. "Если проверка осуществляется в строгом соответствии с законом, без каких- либо нарушений норм и правил, то вряд ли это можно расценивать как какое-то давление, - отметил он. - Другое дело, если есть какая-то иная информация относительно каких- то перегибов, нарушений, злоупотреблений, тогда это меняет суть вопроса. Но в настоящее время, когда мы с вами не имеем какой-то информации о каких-то нарушениях при выполнении проверки, то и оснований для сгущения красок тоже, наверное, у нас нет".

Проверка по запросу Поклонской

Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС адвокат Учителя Константин Добрынин, 25 мая на киностудию режиссера в Санкт-Петербурге пришел сотрудник полиции и принес запрос на предоставление документов. По словам юриста, запрос полиции основан на запросе депутата Поклонской в СК России Александру Бастрыкину, который был переправлен им в МВД, оттуда - в ГУВД Санкт-Петербурга, а затем - в УВД Василеостровского района города. В документе полиция просит в пятидневный срок предоставить им уставные и учредительные документы, список субсидий, полученных с 2014 года по настоящее время на реализацию проектов в сфере кинематографии и другие документы. Эти сведения, отмечается в документе, необходимы в связи с "проведением мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений в сфере экономики, в том числе налоговых преступлений".

Спор между режиссером Алексеем Учителем и депутатом Натальей Поклонской продолжается уже несколько месяцев. Поклонская добивается того, чтобы его фильм "Матильда" не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма. Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

В свою очередь, Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы, однако никакого ответа на нее пока не последовало.