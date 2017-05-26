Песков заявил, что реновация в Москве не является проектом Кремля

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сообщения о планах Кремля дистанцироваться от программы реновации пятиэтажек в Москве некорректны, так как она изначально не была проектом администрации президента. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о намерении Кремля дистанцироваться от темы реновации.

"А что значит дистанцироваться?, - отметил Песков. - Это же не кремлевская программа, это не проект администрации президента и это не инициатива президента и не проект президента". Поэтому, заключил Песков, сама по себе формулировка вопроса о дистанцировании "не является правильной и корректной".

Песков также заявил, что не видит необходимости обозначить отношение Кремля к программе реновации. "Когда мэр Москвы (Сергей Собянин) выступил с этой инициативой, у него была встреча с президентом, и президент (тогда) как раз и дал оценку этой программе", - напомнил пресс- секретарь главы государства.

На встрече с Собяниным в феврале Путин поддержал идею о сносе в Москве так называемых "хрущевок". Позднее Путин подчеркивал, что при этом должны быть соблюдены все права граждан, и ничего не должно навязываться силой.