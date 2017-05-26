Песков заявил, что реновация в Москве не является проектом Кремля

Совет директоров UTair рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 г.Транспорт 26 мая, 14:27
Кузнецов сыграет с Марреем в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:22
Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоныНовости Урала 26 мая, 14:22
Олимпийский чемпион Ухов выиграл командный чемпионат России в прыжках в высотуСпорт 26 мая, 14:15
Тренер ХК ЦСКА Никитин готов продолжить работу в сборной РоссииСпорт 26 мая, 14:09
ЦСКА ведет переговоры с игроками НХЛ Орловым и ЛюбимовымСпорт 26 мая, 14:07
Есмантович: хоккеист Капризов, вероятно, останется в ЦСКА больше, чем на два годаСпорт 26 мая, 14:06
Контракт ЦСКА с главным тренером Никитиным рассчитан на три годаСпорт 26 мая, 14:04
Макарова сыграет с Кербер в первом круге Roland GarrosСпорт 26 мая, 14:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Сообщения о планах Кремля дистанцироваться от программы реновации пятиэтажек в Москве некорректны, так как она изначально не была проектом администрации президента. На это обратил внимание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о намерении Кремля дистанцироваться от темы реновации.
"А что значит дистанцироваться?, - отметил Песков. - Это же не кремлевская программа, это не проект администрации президента и это не инициатива президента и не проект президента". Поэтому, заключил Песков, сама по себе формулировка вопроса о дистанцировании "не является правильной и корректной".
Песков также заявил, что не видит необходимости обозначить отношение Кремля к программе реновации. "Когда мэр Москвы (Сергей Собянин) выступил с этой инициативой, у него была встреча с президентом, и президент (тогда) как раз и дал оценку этой программе", - напомнил пресс- секретарь главы государства.
На встрече с Собяниным в феврале Путин поддержал идею о сносе в Москве так называемых "хрущевок". Позднее Путин подчеркивал, что при этом должны быть соблюдены все права граждан, и ничего не должно навязываться силой.