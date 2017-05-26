Более 200 школьников отправят на отдых из Среднеколымского района Якутии на время паводка

ЯКУТСК, 26 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Дети из трех сел Среднеколымского района Якутии, где прогнозируется повышение уровня воды, будут вывезены в Якутск для летнего отдыха. Об этом во время совещания по вопросам навигации сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

"213 детей из сел Березовка, Аргахтах и Сватай Среднеколымского района Якутии до 5 июня должны быть вывезены из населенных пунктов и доставлены в Якутск, где они будут проводить каникулы в летних лагерях. Это делается для их безопасности в период прохождения паводковых вод на реке Колыма", - сказал он.

Колодезников отметил, что из села Березовка, где на данный момент паводковыми водами затоплено 34 дома, детей должны вывозить уже 29 мая в районный центр - город Среднеколымск.

В общей сложности в этом году в 680 летних лагерях будут отдыхать 63,4 тыс. детей, на это предусмотрено более 561 млн рублей.

По информации минобразования и науки республики, выпускники села Березовка будут доставлены в районный центр - город Среднеколымск для сдачи ЕГЭ. В этом году в республике единый государственный экзамен будут сдавать 8604 человека, в том числе 7912 выпускников школ.