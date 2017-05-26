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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о привлечении граждан к борьбе с лесными пожарами. Как сообщает официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания о ликвидации последствий паводков и пожаров на Урале и в Сибири, которое он провел в Иркутске 15 мая.
"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации и представить предложения по привлечению организаций и граждан к борьбе с природными пожарами", - говорится в перечне поручений. Также президент распорядился рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления регионам права регулирования вопросов, касающихся выжигания сухой травы, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения.
Правительству РФ, а также властям Бурятии, Иркутской и Тюменской областей предстоит до 15 июня провести оценку ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации хозяйствам населения, расположенным на территориях этих регионов, и принять при необходимости решения о возмещении ущерба. Кабмину РФ и правительству Бурятии надлежит также рассмотреть вопрос о реконструкции автомобильной дороги Улан-Удэ - Баргузин на участке 230-251 км.
Правительству РФ Путин поручил подготовить совместно с правительством Якутии предложения по созданию в регионе подразделения "Центральной базы авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана".
Глава государства также распорядился принять меры по закрытию пострадавшего от лесных пожаров поселка Бубновка Киренского района Иркутской области и обеспечению переселения его жителей, а также обеспечить организацию отдыха детей и семей с детьми, проживающих в пострадавших от пожарах населенных пунктах в оздоровительных детских лагерях и санаториях.