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Депутаты предложили штрафовать коммунальщиков за неправильное начисление платы за ОДН

Общество
26 мая, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Одним из авторов инициативы стал первый зампред профильного комитета Госдумы по жилищной политике Александр Сидякин

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству одобрил ко второму чтению поправки к законопроекту о начислении платы за общедомовые нужды (ОДН) по коллективным энергосчетчикам. Об этом сообщил журналистам один из авторов законопроекта, первый зампред комитета Александр Сидякин ("Единая Россия").

По его словам, поправки, в частности, устанавливают штраф для управляющих компаний за неправильное начисление платы за ОДН в пользу собственников жилья.

"Мы уже давно установили еще в прошлом созыве возможность начисления штрафов в пользу потребителей за неправильные платежи. Такой же принцип мы ввели для общедомовых нужд", - сказал он.

Сидякин пояснил, что если собственнику полагается оплатить, к примеру, 10 рублей за ОДН, а начисляется 25, то он, согласно предлагаемой поправке, не только имеет право на возврат 15 рублей, но и на возмещение 50% от суммы превышения. "То есть 7,5 рублей штрафа платит тот, кто начислил, управляющая компания", - заключил Сидякин.

Суть законопроекта

Согласно законопроекту, "поправками предлагается установить, что включение расходов на общедомовые нужды в состав жилищной услуги устанавливается в размере норматива, за исключением случая, когда общим собранием собственников принято решение о распределении между собственниками помещений объемов потребленных ресурсов на основании общедомового (коллективного) прибора учета".

По словам первого замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрея Исаева, сейчас оплата по ОДН продолжает производиться по утвержденным региональным нормативам, даже если в доме установлены счетчики общего потребления. Поэтому, считает депутат, "этот законопроект позволит избежать ситуации, когда управляющие компании через общедомовые нужды перекладывают свои собственные проблемы на потребителя услуг". "На наш взгляд, это очень назревший необходимый законопроект", - сообщил Исаев журналистам.

В свою очередь, Сидякин также назвал неправильной ситуацию, когда "управляющие компании в домах, где есть приборы учета, все равно используют для расчета ОДН региональные нормативы потребления", поскольку в этом случае граждане платят существенно больше.

"Эта ситуация неправильная, она не стимулирует к энергосбережению. Поэтому наш законопроект устраняет правовой пробел, устанавливая приоритет показаний общедомовых приборов перед региональными нормативами", - цитирует депутата пресс-служба единороссов.

По его словам, также недопустимо, "чтобы в строку ОДН вписывались любые неучтенные расходы коммунальных ресурсов (холодная и горячая воды, отведение сточных вод, электроэнергия)". "Решить проблему позволят автоматизированные приборы учета ресурсов в местах общего пользования, по которым и будут платить собственники. А все, что выше, будет обязана оплачивать управляющая компания", - отметил Сидякин, добавив, что законопроект позволит снизить размер платы за ОДН, а следовательно и снизить совокупный платеж за ЖКУ для граждан.

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