Путин поручил внести в ГД проект закона о постоянном механизме расселения аварийного жилья

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего создание с 1 января 2019 года постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Как сообщил официальный сайт Кремля, сроком исполнения этого поручения указано 1 июля 2018 г.

Это, а также целый перечень других поручений Путин дал по итогам состоявшегося 4 мая 2017 года совместного заседания Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

В частности, Путин поручил до 1 марта 2018 года определить регионы, где программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года, выполнена, а где есть отставания. Первых президент поручил поощрить, а по вторым "представить предложения о применении мер персональной ответственности к высшим должностным лицам субъектов РФ, не выполнившим в установленные сроки обязательство по обеспечению переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г.".

Глава государства также рекомендовал "высшим должностным лицам субъектов РФ лично провести разъяснительную работу с гражданами в случае невыполнения в установленный срок обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г." и "обеспечить личный контроль за устранением выявленных недостатков" в домах, предоставленных в рамках программ по переселению.

В числе других пунктов перечня - внесение в законодательство изменений, предусматривающих продление срока деятельности Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства до 1 января 2019 г.

Отдельный блок поручений касается проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы. В частности, президентом поручено внести необходимые изменения в законодательство для установления единого порядка расчета показателей при оценке качества таких услуг, единой формы отчета о результатах оценки, введения для руководителей регионов обязательного публичного отчета в заксобраниях о результатах оценки и включения результатов этой оценки в систему оценки эффективности работы глав регионов.