Лестница к вузу: как университеты создают доступную среду для инвалидов

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Недостаток целевого финансирования на переоборудование в России вузов для обучения людей с ограниченными возможностями и законодательные ограничения, препятствующие реконструкции зданий-памятников, создают проблемы для обучения студентов-инвалидов, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Они отмечают, что количество таких студентов растет из года в год. Согласно правительственному отчету, за последний год на 31,7% увеличилось число людей с инвалидностью, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Количество студентов высших учебных заведений с ограниченными возможностями возросло на 8,33%.

В вузах давно пытаются решить проблему обучения для инвалидов: доступная среда появляется за счет реализации специальных программ, создания центров инклюзивного образования, индивидуального сопровождения, приобретения оборудования, с помощью которого "колясочники" могут передвигаться по учебным корпусам. О том, как вузы помогают учиться людям с ограниченными возможностями, в материале агентства.

Перемены в Крыму

Самые значительные изменения в университетах произошли в Крыму за три года после вхождения региона в состав России.

Проректор по учебной работе Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского Владимир Курьянов рассказал ТАСС, что в крупнейшем вузе полуострова обучается около 400 студентов-инвалидов. Большинство из них учатся дистанционно. Стационарно же студенты с ограниченными физическими возможностями, а их около 50, обучаются в Ялтинском филиале КФУ, где для них создан весь спектр условий для инклюзивного образования.

"На эти цели из федерального бюджета было выделено около 20 млн рублей. В течение трех последних лет созданы все условия. При украинском периоде в Крыму такого не было", - отметил Курьянов.

Заведующая кафедрой социально-педагогических технологий института педагогики, психологии и инклюзивного образования филиала Ялтинского филиала КФУ Ирина Богинская сообщила ТАСС, что в вузе благодаря помощи федерального бюджета создана вся необходимая инфраструктура для доступа студентов с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, в институте специально для инвалидов, которые обучаются здесь со всего Крыма, оборудованы подъезды, комнаты отдыха, общежитие. "Все адаптировано именно для этой категории студентов. В общежитии есть поручни, специализированная кухня, чтобы инвалиды могли приготовить еду, таким же образом оборудованы и душевые кабины, чтобы можно было свободно заезжать в них на колясках", - рассказала Богинская.

Инклюзивные центры

Большинство российских вузов имеют программы работы с инвалидами, оборудование для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Одним из механизмов учебного процесса стали центры инклюзивного образования.

Такой центр создан, например, в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ). Директор Высшей школы психологии и педагогического образования САФУ Наталья Флотская отметила, что его уникальность в полифункциональности.

"У нас есть оборудование под любую нозологию. Например, у нас уже на третьем курсе на учителя начальных классов учится Вика - тотально слепая девочка. Она туда приходит, ей помогают подобрать материалы, она там занимается. Мы контролируем всех таких студентов, это как сопровождение, если нужна помощь, они знают, куда обращаться", - подчеркнула Флотская.

С 2015 года инклюзивный центр существует в Дагестанском госуниверситете. Сейчас здесь создается класс для обучения людей с проблемами зрения и слуха, университет закупает оборудование. "На сегодняшний день у нас таких студентов нет. Но у нас адаптированные программы все готовы, они будут еще более адаптированы под индивидуального студента, если такой появится", - сообщила ТАСС руководитель центра Сакинат Гусейнова.

Собака-ассистент

В Южном Федеральном Университете (ЮФУ) учатся 190 студентов с ограниченными возможностями здоровья. Все они обучаются инклюзивно в общеобразовательных группах, в обычных аудиториях, как и все студенты, рассказала руководитель центра инклюзивного образования ЮФУ Лариса Гутерман.

"Несмотря на то, что условия в университете позволяют создать максимально комфортное обучение для всех студентов, пока никто из студентов не выразил желания переходить на адаптированные программы", - отметила Гутерман.

Также, по ее словам, в ЮФУ есть специальные сотрудники-ассистенты, которые готовы в любой момент помочь студентам с ограниченными возможностями здоровья. При этом не всегда ассистенты являются сотрудниками вуза. "У нас училась слепая студентка из Уругвая, она на лекции ходила с собакой-поводырем. Это соответствует требованиям Рособрнадзора. Даже когда она выступала на конференции, ее собака тоже была в зале, вместе со всеми", - рассказала собеседник агентства.

Проблемы с памятниками

Главный корпус Томского госуниверситета (ТГУ) вуза является памятником федерального значения. Как рассказал ТАСС проректор по социальным вопросам Сергей Кулижский, в таких зданиях даже цвет стен нужно согласовывать, не говоря о том, чтобы провести серьезную реконструкцию и установить, к примеру, пандусы.

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров также признал, что существуют "сложности" с доступом в главный корпус вуза, являющийся объектом культурного наследия.

Похожая проблема есть и в Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ). "Наша материальная база - главный корпус - это архитектурный памятник, которому 100 лет. Понятно, что тут нет никаких лифтов, специальных входов, их тут никогда никто не строил и не даст строить - это памятник", - рассказал ТАСС ректор ПГГПУ Андрей Колесников.

По его словам, на создание всех необходимых условий для обучения инвалидов требуется финансирование, которого у вуза нет. "У нас, как и у всех вузов, подушевое финансирование, но в нем не предусмотрено ни одного рубля на развитие этой инфраструктуры. Если бы были деньги, мы бы строили специальные туалеты, мы бы строили на главных лестничных маршах специальные подъемники, мы бы строили специальные линии для слабовидящих людей. Современный подъемник, который можно адаптировать к старинному зданию - это сумасшедшие деньги", - сказал ректор.

В ЮФУ проблему со зданиями, которые являются объектами культурного наследия, решили строительством внешних лифтов. Один из них установлен в главном корпусе университета. "Во всех новых корпусах университета и кампусах у нас есть все условия для студентов с нарушениями опорно-двигательной системы. Сейчас решается вопрос о строительстве такого подъемника в Юридическом факультете ЮФУ", - рассказала руководитель центра инклюзивного образования ЮФУ Лариса Гутерман.

ТГУ, где учатся всего двое студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нашел средства на приобретение специального шагохода, при помощи которого инвалид-колясочник может подняться по лестнице.

"При реконструкции сделано так, что нет порогов, широкие дверные проемы, самая главная проблема - лестница. Мы купили в достаточном количестве лестничные шагоходы, которые помогают колясочникам подниматься по лестницам любой крутизны и высоты - это устройство на гусеницах, оно плавно движется, а оператор сопровождает его. Тем самым сняли проблему доступности в главный корпус", - рассказал Кулижский.

Личная опека

Колесников рассказал, что при всем несовершенстве инженерной инфраструктуры человек все равно попадает в дружескую среду, где ему все всегда окажут помощь. "У нас предусмотрены различные компьютерные кейсы и программы, которые позволяют очень много делать самостоятельно. Например, когда у нас появляется студент, которому тяжело приезжать сюда каждый день, независимо от тех условий, которые созданы, он может получить индивидуальный график обучения, программы дистанционного образования при контакте преподавателя. Это облегчает его жизнь и образование", - рассказал ректор.

По словам главы КФУ Гафурова, доля инвалидов в казанском вузе, где обучаются 217 студентов этой категории, невелика, поэтому преподавательский состав имеет возможность работать с каждым индивидуально. "Отрабатываются специальные онлайн-курсы, которые позволяют достаточно неплохо подготовиться к аттестационным экзаменам и успешно закончить университет", - рассказал Гафурова.

Ректор ПГГПУ добавил, что работа с инвалидами не менее важна, чем процесс обучения. "Мы не только обучаем некоторое число инвалидов, мы готовим учителей, которые будут работать в обычных школах и специализированных школах, где обучаются только инвалиды. Наш главный вклад даже больше, чем обучение еще десятка конкретных инвалидов", - сказал он.