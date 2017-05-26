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Патриарх Кирилл направил соболезнования коптской церкви в связи с терактом в Египте

Общество
26 мая, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Ранее группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в монастырь Святого Самуила

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Патриарху Коптскому Тавадросу II в связи с нападением на автобус в египетской провинции Эль-Минья, в результате которого погибли 28 человек. Об этом сообщает пресс-служба Московского патриархата.

"С глубокой скорбью узнал о новой террористической атаке, направленной против египетских христиан. Подлому нападению подверглись ни в чем не повинные люди, в том числе дети, которые ехали потрудиться и помолиться в одном из древних монастырей, - говорится в послании патриарха. - Прошу Вас принять самые искренние соболезнования в связи с произошедшей трагедией и передать слова сердечного утешения родным и близким погибших и всему египетскому народу, который, верю, не позволит никаким силам поколебать мир и согласие в стране".

В пятницу утром группа боевиков совершила вооруженное нападение на автобус с христианами-коптами, направлявшимися на экскурсию в монастырь Святого Самуила в провинции Эль-Минья. Подавляющее большинство из них были дети. По информации Коптского культурного центра, из всех подростков, отправившихся на экскурсию, выжили только трое, остальные были убиты при атаке радикалов.

По официальным данным Минздрава Египта, в результате теракта погибли 28 человек, порядка 30 получили ранения. По данным главы Коптского культурного центра отца Арамии, при нападении были убиты 35 христиан.

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