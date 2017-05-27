Санкт-Петербург отмечает 314-ю годовщину со дня основания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Санкт-Петербург отметит 314-ю годовщину со дня своего основания, и этот праздник включит сразу два юбилея: 60-летие первых послевоенных торжеств в честь города и 30-летие с тех пор, когда День города стали отмечать ежегодно. До 1987 года праздновались лишь юбилейные даты, а впервые День основания Петербурга отметили в 1803 году по инициативе императора Александра I, который приказал украсить город иллюминацией, палить из пушек и звонить в колокола.

"Празднование Дня города традиционно начнется с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру Великому на Сенатской площади - "Медному всаднику". После этого в Законодательном собрании города будут вручены знаки и дипломы новым почетным гражданам Петербурга, которыми 24 мая были избраны председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл", - рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Советские подарки

День города в послевоенном Ленинграде впервые отметили в 1957 году, торжества посвятили 250-летию города, которое случилось четырьмя годами раньше, но весной 1953 года праздник отложили из-за траура после смерти Сталина. Дата тоже не совпадала с историческим днем - празднества проходили не 27 мая, когда Петр I заложил крепость на Заячьем острове, а в июне. К юбилею был открыт памятник Пушкину на площади Искусств и музей на крейсере "Аврора", а в Петропавловской крепости после двадцатилетнего перерыва возродили традицию полуденного выстрела, тогда же впервые прозвучал "Гимн Великому городу" Рейнгольда Глиэра.

В том же году отмечалось 40-летие Октябрьской революции, и в Ленинград из Финляндии доставили паровоз, на котором в 1917 году в Петроград прибыл Ленин. В память о героической обороне в годы Великой Отечественной войны городу был вручен орден Ленина и был заложен Монумент героическим защитникам Ленинграда.

Молебен - возвращенная традиция

Впервые в современной истории России в Петербурге будет отслужен благодарственный молебен, приуроченный к Дню города, сообщили в Санкт-Петербургской епархии РПЦ. "Он пройдет в Спасо-Преображенском соборе, где хранится общегородская святыня - икона Спаса Нерукотворного Образа, перемещенная в 1930-е из часовни Христа Спасителя, размещавшейся в домике Петра Великого на Петроградской стороне", - сказали в епархии. Именно перед этой иконой при личном участии Петра Великого был отслужен молебен на закладку города, и в дореволюционное время перед ней ежегодно служили благодарственный молебен с участием членов императорской семьи.

Мороженое и таксы

Праздничное угощение петербуржцам и туристам обеспечит XXII Фестиваль мороженого, который откроется в полдень на площади Островского и представит более 50 видов холодного лакомства. Его гостей ожидают также спортивные соревнования с главным призом из мороженого и "Мульттеатр", который будет демонстрировать лучшие отечественные мультфильмы разных лет.

А на Васильевском острове, в саду Академии Художеств в честь Дня города состоится парад такс - по саду проследуют более сотни собак, которые предстанут перед публикой в образах известных личностей под девизом "Академическая такса". Такое шествие проходит в северной столице уже в шестой раз, его цель - напомнить о значении этой породы для города, где зарегистрировано более 11 тысяч такс. Сохранить эту породу в блокаду удалось благодаря энтузиастам, которые "устроили" такс охранять продуктовые склады от крыс.

Фонтаны и дуэли

Старейший публичный сад Петербурга - Летний, основанный Петром Великим, отметит этот день пуском фонтанов под звуки скрипок и чтение поэмы Пушкина "Медный всадник". Во время этой церемонии Рота почетного караула Западного военного округа вынесет государственный флаг РФ и флаг города. Весь день в Летнем саду будет продолжаться праздничный концерт.

На Елагином острове в День города в пятый раз откроется фестиваль тюльпанов в формате исторического променад- концерта, где представят эпохи барокко, рококо, классицизма, ампира и модерна. Организаторы обещают, что праздник, для которого было высажено почти 14 тысяч луковиц тюльпанов, преподнесет туристам множество сюрпризов - от признаний в любви до случайных "дуэлей".

Бал национальностей

Стрелка Васильевского острова напомнит о том, что Петербург с первых лет своего существования был многонациональным городом - там пройдет Бал национальностей, который познакомит с культурой народов Центральной и Средней Азии, Кавказа, Прибалтики, Центральной России и Сибири. У Ростральных колонн выступят более 20 национальных творческих коллективов и исполнителей, там же будут работать этновыставки, мастер- классы по национальным ремеслам и каллиграфии, а также фотосессии в этническом стиле. Мероприятие, ставшее новой традицией города, проходит под эгидой Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Тему "живой истории" можно будет продолжить в Петропавловской крепости, где в эти дни проходит фестиваль "Легенды норвежских викингов", а после него - посмотреть фестиваль песчаных скульптур "Россия Великая", который напомнит о важнейших событиях отечественной истории.

Музыка мостов и площадей

Вечером в центре Петербурга состоится концерт "Классика на Дворцовой" с участием солистов ведущих оперных сцен мира - Ла Скала, Ковент Гарден, Метрополитен Опера, Парижской и Венской оперы в сопровождении Симфонического оркестра Михайловского театра. На сцене под открытым небом прозвучат произведения Моцарта, Россини, Верди, Пуччини, Штрауса, Гуно, Сен-Санса, Кальмана, старинные неаполитанские песни.

Ночью петербуржцев и туристов ожидает звуковое шоу "Поющие мосты", второй сезон которого начался несколько дней назад. Культурная новинка 2016 года, которая привлекла более 2 млн человек, вошла по итогам года в топ-10 самых значимых городских событийных мероприятий. В новом сезоне будет звучать музыка петербургских композиторов, в том числе Олега Каравайчука и Василия Соловьева-Седого.

Торжества продолжатся и в воскресенье, когда в городе пройдет велопарад и чествование хоккеистов СКА.